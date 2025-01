Acest eveniment excepțional a dus la declararea stării de urgență în mai multe regiuni și la pierderea a cel puțin patru vieți omenești, cauzate de hipotermie. Condițiile meteorologice dificile continuă să perturbe viața de zi cu zi, conform relatărilor CNN.

Două dintre decesele raportate au avut loc în Austin, Texas, fiind considerate cazuri de hipotermie, conform Serviciilor Medicale de Urgență din Austin-Travis County. O altă victimă, în Georgia, a fost găsită decedată din cauza expunerii prelungite la temperaturi scăzute, în timp ce în Milwaukee, un bărbat în vârstă de 80 de ani a murit după ce a căzut în zăpadă.

LA Hwy 1 in Cut Off, Louisiana.

I’ve never seen anything like this, and probably never will again. #lawx pic.twitter.com/ZYFcVbsMva