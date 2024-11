Regiunea Al-Jawf, aflată în nordul deșertului Al-Nafud, a fost martora unei ninsori neașteptate, acoperind dunele aurii cu un strat de omăt și provocând uimire printre localnici și cămile. Cei mai mulți dintre locuitorii acestei zone nu au mai văzut niciodată zăpadă, iar animalele s-au arătat confuze în fața acestui fenomen rar.

În înregistrările din Al-Jawf, o caravană de cămile poate fi văzută traversând cu prudență stratul subțire de gheață depus peste nisip. Localnicii au coborât din mașini pentru a admira îndeaproape transformarea peisajului familiar într-un tablou de iarnă. În mod obișnuit, temperaturile din deșertul Al-Nafud urcă până la 55 de grade Celsius, astfel că o ninsoare în această zonă este considerată un eveniment meteorologic extrem.

Conform Centrului Național de Meteorologie din Emiratele Arabe Unite, această ninsoare rară a fost provocată de un sistem de joasă presiune care s-a deplasat dinspre Marea Arabiei spre Oman, aducând cu el aer bogat în umiditate și determinând astfel condiții de vreme severă. Sistemul atmosferic a generat furtuni și grindină, însoțite de precipitații semnificative, nu doar în Arabia Saudită, ci și în Emiratele Arabe Unite.

Meteorologii saudiți au emis avertizări de vreme severă pentru următoarele zile, în condițiile în care furtunile, ploile abundente și vânturile puternice vor continua să afecteze întreaga regiune. Autoritățile i-au sfătuit pe locuitori să-și ia măsuri de precauție și să evite călătoriile inutile.

