Cel mai grav afectat oraș a fost Tata, unde ploile intense au avut un impact devastator asupra comunităților locale. Autoritățile marocane au descris acest eveniment meteorologic ca fiind unul fără precedent, atât în intensitate, cât și în rapiditatea cu care s-au acumulat precipitațiile.

Houssine Yuabab, reprezentant al Biroului Meteorologic General din Maroc, a declarat pentru Associated Press că nu au mai fost înregistrate precipitații de o asemenea amploare într-o perioadă atât de scurtă de cel puțin 30-50 de ani. El a explicat că fenomenul meteorologic este legat de un ciclon extratropical din trecut, care ar putea influența în continuare clima regiunii în următoarele luni și ani. Yuabab a avertizat că, având în vedere umiditatea ridicată din atmosferă, procesul de evaporare va crește, ceea ce ar putea genera alte evenimente pluviale în viitor.

Ploile neobișnuite de la începutul lunii septembrie au avut consecințe grave, provocând moartea a peste 20 de persoane în Maroc și Algeria, precum și pagube materiale semnificative.

Această schimbare bruscă a vremii ridică semne de întrebare cu privire la impactul schimbărilor climatice în regiuni tradițional aride, cum este Sahara, și la modul în care comunitățile și ecosistemele locale se vor adapta la noile condiții meteorologice.

The Sahara Desert partially flooded after a downpour rare for the area, with some areas receiving more rainfall in two days than the annual average - Moroccan government/AP



