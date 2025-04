Autoritățile au închis școlile și au interzis circulația pe drumurile publice. Imaginile postate pe rețelele de socializare arată dezastrul: străzi transformate în râuri și curenți care au luat pe sus mașini.

Printre cele mai afectate de vremea extremă se numără orașe din Parikia și Naousa, ambele fiind locuri populare de vacanță. Ploile au provocat inundații care au măturat străzile și au luat mașinile pe sus.

Several cars swept way by heavy floods in Naousa of Paros, Greece 🇬🇷 (31.03.2025) pic.twitter.com/xCf36HJ8TU

În Paros, 13 oameni au fost surprinși de torenți străzi. Pompierii i-au salvat din calea apelor. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Nu au fost declarate nici persoane dispărute.

Locuitorii din zonele afectate sunt sfătuiți să rămână vigilenți și să urmeze sfaturile oficiale de siguranță pe măsură ce furtuna continuă.

Meteorologii eleni au emis prognoze de ploi abundente și furtuni puternice, care vor continua până miercuri dimineață. Situația este critică în Insulele Ciclade, colo unde a fost emis cod roșu de vreme rea.

Severe floods hit southeastern Greece yesterday



The Greek islands of Paros and Mykonos are at the epicentre of the flooding. pic.twitter.com/IKAcK7tli7