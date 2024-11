La începutul lunii s-a ajuns la valori record de peste 1900. Orașul Lahore este adesea catalogat ca fiind cel mai poluat din lume.

Autoritățile au interzis activitățile în aer liber iar școlile au fost închise o săptămână.

Peste 40.000 de persoane au fost deja tratate pentru afecțiuni respiratorii.

🚨🇵🇰PAKISTAN'S PUNJAB CLOSES PARKS, ZOOS, & PLAYGROUNDS DUE TO DANGEROUS POLLUTION LEVELS



Lahore is now ranked the world’s most polluted city. Officials may extend closures to universities as pollution monitoring intensifies.



