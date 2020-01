Ești gata să-ți iei câine ? Dacă ai copii, ține cont de următoarele sfaturi (P)

Ca si oamenii, nu toti cainii sunt la fel: au personalitate diferita, nevoi si temperament care difera de la rasa la rasa. Unii vor plimbari lungi, altii se multumesc cu escapade scurte pe afara, pentru rezolvarea micilor nevoi. Sunt caini care nu pot fi tinuti intr-un apartament si pentru care va trebuie o curte mare. Altii nu au nevoie de spatiu amplu de desfasurare si le e suficient cat alearga prin parc, intr-o plimbare de maximum 30 de minute. Daca aveti curte cu gradina, atentie la ce rasa luati. Unii caini sunt adevarati “cautatori de comori” si sapa in continuu, asa ca frumoasele voastre aranjamente florale sau legumicole ar putea avea viata scurta. Sunt multe elemente de luat in calcul si legat de copiii din familie: varsta, temperament etc. Daca aveti copii si vreti sa va luati un patruped, va prezentam cateva sfaturi utile privind cateva din cele mai indicate rase de caini. Indiferent de ce rasa alegeti, nu uitati ca trebuie sa ii invatati pe copii cum sa se poarte si cum sa atinga cainii si sa supravegheati mereu interactiunea dintre caini si copiii mici, atrage atentia RasedeCaini.ro.

Topul raselor extrem de prietenoase cu copiii

PUDEL (Caniche)

Elegant, tantos si destept, pudelul are o fire vesela si este un excelent companion pentru copii. Rasa caniche poate fi de trei dimensiuni: Toy (jucarie), Miniature (miniatura) si Standard (clasic). In cazul in care optati pentru varianta pudel “jucarie” si aveti copii foarte mici, trebuie sa aveti grija ca e un catel fragil. Iar copiii foarte mici sunt uneori navalnici la joaca si ii pot accidenta. Indiferent de dimensiunea aleasa, pudelul este un caine indicat in familiile cu copii, datorita firii sale jucause si a afectiunii pe care o poarta copiilor.

BOXER

Este un caine foarte vioi, energic si jucaus, nu degeaba i se spune "Peter Pan"-ul rasei canine. Boxerii iubesc copiii si sunt buni parteneri de joaca, dar pentru copii mai mari. Daca aveti copii mici, luati in calcul ca boxerul poate fi prea agitat si, din joaca, ii poate tranti la pamant. Sunt insa parteneri de joaca excelenti pentru copiii ceva mai mari. Boxerul e de o bunatate proverbiala cu copiii, asadar este un caine de familie extrem de potrivit.

LABRADOR RETRIVER

Una dintre cele mai populare rase, labradorul este bland, sociabil, jucaus si foarte rabdator. Tinand cont de toate aceste calitati, este un caine recomandabil pentru familiile cu copii. Una dintre pasiunile acestei rase este gasirea jucariilor. Deci micutii se pot distra foarte bine ascunzand jucariile si asteptand ca prietenul labrador sa le gaseasca. Sunt caini extrem de prietenosi, cu un nivel de agresivitate care tinde la zero.

BORDER TERRIER

Acest caine cu o infatisare comica este foarte adaptabil si de aceea e ideal pentru orice familie. Cainii border terrier iubesc copiii si tin pasul cu pofta lor de joaca intrega zi, dar sunt putin cam navalnici. Deci daca aveti copii mai mici de 6 ani, tineti cont ca, din prea mult chef de joaca, acest caine se agita mult si ii poate agita si pe cei mici. Border terrier este un caine extrem de afectuos cu intreaga familie, dar in special cu copiii.

NEWFOUNDLAND

I se spune si "micul gigant". Este un caine mare, greoi, dar de o blandete iesita din comun. E considerat una dintre cele mai prietenoase rase si e babysitterul perfect, pentru ca iubeste copiii si este foarte protector, gentil, bland si rabdator. De asemenea, este un mare inotator si are la activ salvarea multor vieti in situatii de urgenta.

BEAGLE

Cainii beagle sunt o rasa solida, cu o energie infinita cand vine vorba de joaca. Prin urmare, sunt foarte indicati familiilor cu copii, mai ales ca sunt de talie mijlocie. E un caine prietenos, sociabil, foarte atasat de copii. Fiind inteligent si permanent vesel, e un tovaras de joaca perfect. Ii place sa fure jucarii si sa le ascunda, asa ca, daca vedeti ca lipseste ceva, inseamna ca a fost “pus bine” de prietenul patruped.

Alte recomandari

Conform celor de la kid.ro, atunci cand alegeti viitorul membru al familiei, trebuie sa tineti seama si de firea copilului. Daca e timid sau retras, copilul are nevoie de un caine energic si cu personalitate. Ganditi-va si la sanatatea familiei si a micutilor si nu alegeti un caine care lasa par mult, mai ales daca locuiti intr-un apartament de bloc.