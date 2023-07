Cei mai adorabili catei de buzunar

1. Affenpinscher

Aceasta este o rasa germana care dateaza din secolul al 17-lea, fiind creata, initial, pentru a extermina daunatorii din bucatarii, grajduri si alte medii din jurul casei. Sunt niste prichindei care cantaresc nu mai mult de 3-7 kg. Sunt pe cat de mici, pe atat de incapatanati, insa au o afectiune aparte pentru stapani. Sunt niste caini foarte activi si au nevoie de multe iesiri in parc pentru a fi fericiti. Asadar, chiar daca ai mult spatiu acasa, tot iti recomandam sa iesi cu el in parc si sa il lasi liber cat de mult poti.

Foto: Profimedia

2. Brussels Griffon

Acesti caini de buzunar provin din Bruxelles si sunt recunoscuti pentru afectiunea pe care o ofera stapanilor. La fel ca in exemplul de mai sus, rasa Brussels Griffon a fost creata, initial, pentru a elimina daunatorii. Acesti catei de buzunar cantaresc foarte putin, intre 4 si 5 kg. Poate nu incap intr-un buzunar de la haina, dar intr-o geanta sigur isi vor gasi locul! In plus, aceasta rasa are o trasatura speciala: atunci cand ceva nu este in regula, acesti caini de buzunar latra strident.

Foto: Profimedia

3. Chihuahua

Desigur ca stii si tu totul despre trendul cu Chihuahua in geanta de fite, dar asta nu inseamna ca o persoana obisnuita nu poate sa se bucure de acest caine inteligent si activ. Este o rasa mexicana care nu cantareste mai mult de 2-3 kg si se crede ca exista pe lume de mai bine de 2000 de ani. Chihuahua este un caine deosebit de inteligent si afectuos, insa are o personalitate puternica, asa ca e nevoie de o persoana determinata care sa il controleze.

Foto: Profimedia

4. Chin Japonez

Initial, Chin-ul a fost facut pentru a distra persoanele de sange nobil din Japonia, asa ca nu este de mirare ca este atat de mic. Are intre 3,5 si 5 kg si este incredibil de vesel. Insa trebuie sa te avertizam: are un comportament de pisica, ceea ce inseamna ca va avea nevoie de mult spatiu pentru a se simti in largul lui. Este cainele de buzunar ideal daca nu ai mult spatiu la dispozitie, dar ai, totusi, timp de iesit prin parc, locul unde micutul patruped adora sa socializeze.

Foto: Profimedia

5. Bichon maltez

Poate ca nu incape chiar intr-un buzunar, dar acesta este unul dintre cei mai mici caini pe care ii poti cumpara. Bichonul are intre 1-4 kg si se asorteaza perfect cu orice decor, fiind un caine foarte adaptabil si iubitor. Este potrivit persoanelor foarte energice, mai ales ca nu poate sa stea locului, preferand sa se joace incontinuu! Cu toate acestea, este o rasa foarte inteligenta si poate fi usor dresata, asa ca nu iti face probleme in acest sens.

Foto: Profimedia

6. Papillon

Cu urechiuse in forma de fluture si mutrite incredibil de simpatice, cainii din rasa Papillon sunt printre cei mai adorabili catei de buzunar pe care ii poti alege ca animale de companie. Sunt o rasa straveche si exista picturi cu ei inca din secolul al 15-lea. Au o greutate care variaza intre 4 si 5 kg si tocmai de aceea sunt niste caini perfecti pentru apartament si foarte usor de transportat atunci cand ai de facut drumuri lungi.

Foto: Profimedia

7. Pomeranian

Acesti mici lei au personalitati atat de puternice incat e posibil sa nu reusesti niciodata sa ii educi complet. Cu toate acestea, nu vei rezista sub nicio forma dragalaseniei lor. Au intre 2 si 4 kg si reprezinta, in mod oficial, rasa cea mai populara in Statele Unite. Sunt niste familisti convinsi si sunt perfecti pentru a tine companie copiilor. Au o energie incredibila si trebuie scosi des la alergat, altfel devin apatici.

Foto: Profimedia

Sursă text: Divahair.ro