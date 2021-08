În loc să fugă, lui Casey i s-a făcut milă de urs. Fără să stea prea mult pe gânduri, s-a apropiat de el şi, după câteva secunde, l-a luat în braţe. Acesta a fost începutul unei prietenii uluitoare!

În anii următori, Casey şi Brutus au devenit prieteni buni şi, deşi oamenii erau terifiaţi de "apropierea" acestora, cu timpul s-au obişnuit cu animalul.

În primele lui de viaţă, Brutus a stat mai mult în casa lui Casey. Când a început să capete proporţii, însă, tânărul a trebuit să-l ducă în sălbăticie. După un timp, Casey a pus bazele unui sanctuar pentru urşii grizzly, un loc unde oamenii puteau vedea cum trăiesc animalele în sălbăticie.

"Sentimentele mele faţă de urşii grizzly sunt un pic mai diferite... Asta poate pentru că cel mai bun prieten al meu cântăreşte cam 360 kg... Îl cheamă Brutus şi l-am crescut de când era un puiuţ. Cum a început povestea noastră? Ei bine, m-am născut în Montana, în1975, în acelaşi an în care ursul grizzly a foat adăugat pe lista animalelor aflate pe cale de dispariţie. Am crescut înconjurat de natură şi, în scurt timp, am învăţat cam tot ce se putea învăţa despre fauna şi flora din Montana. La şcoală, pe măsură ce aprofundam cursurile de Biologie, aflam tot mai multe. Făceam tot ce-mi stătea în putinţă pentru a sta afară, în preajma animalelor. Iarna eram musher şi participam la concursurile de tras la sanie pentru câini. Şi asta, tot ca să nu stau în casă... M-am trezit apoi la un orfelinat pentru elefanţi din Kenya. Mi-am petrecut o bună parte din viaţă în preajma crocodililor. Da, este adevărat că există şi riscuri în "meseria" asta, odată am fost chiar eu atacat de o pumă, dar cred că vine o vreme în care nu poţi decât să-ţi lingi rănile şi să mergi mai departe... Mai ales dacă ceea ce faci porneşte din pasiune... Şi uite aşa ajungem la Brutus. Am ajuns să mi se spună "magnetul de animale" pentru că atrag toate bestiile... Cu Brutus este altă poveste... Se pare că ne-am ales unul pe altul. La început am fost parteneri de joacă, dar, cu timpul, am devenit prieteni inseparabili. Când a început să distrugă casa, i-am construit un adăpost afară şi am început să organizăm tururi pentru iubitorii de animale de toate vârstele. Aşa, puteam să-i învăţ "pe viu" tot ce ştiam despre urşii grizzly şi conservare. Brutus are un rol aparte în viaţa mea. Mi-a fost până şi cavaler de onoare la nuntă... În prezent, Brutus are 6 ani. Am dezvoltat o relaţie de lungă durată... Acum ne jucăm, acum ne luăm la trântă... Uneori primesc şi câte un "sărut" de urs... În realitate, încrederea şi respectul care ne permit să fim atât de apropiaţi nu au pereche!", a mărturisit Casey.