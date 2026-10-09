Zimbru de peste 800 de kilograme, găsit mort și decapitat în județul Bistrița-Năsăud. Suspiciuni privind un posibil braconaj

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 9 oct. 2026, 10:01

Un zimbru de peste 800 de kilograme a fost descoperit mort și decapitat în apropierea localității Măgura Ilvei, din județul Bistrița-Năsăud. Absența capului ridică suspiciuni că animalul ar fi fost ucis de braconieri. Zimbrul este o specie protejată atât în România, cât și la nivel european.

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