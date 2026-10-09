Zimbru de peste 800 de kilograme, găsit mort și decapitat în județul Bistrița-Năsăud. Suspiciuni privind un posibil braconaj

Un zimbru de peste 800 de kilograme a fost descoperit mort și decapitat în apropierea localității Măgura Ilvei, din județul Bistrița-Năsăud. Absența capului ridică suspiciuni că animalul ar fi fost ucis de braconieri. Zimbrul este o specie protejată atât în România, cât și la nivel european.
Zimbrul ajunsese în zonă în urmă cu câteva săptămâni
Trupul zimbrului a fost descoperit joi seară, iar la scurt timp polițiștii din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud și o comisie a DSVSA Bistrița-Năsăud s-au deplasat de urgență la fața locului pentru a verifica circumstanțele în care a murit animalul.
Zimbrul, o specie protejată de lege, devenise cunoscut în localitatea Lunca Ilvei, unde a fost observat pentru prima dată pe 23 septembrie, păscând liniștit prin gospodăriile oamenilor, fără să manifeste un comportament agresiv. Ulterior, animalul a ajuns în zona Măgura Ilvei, unde a fost găsit mort și fără cap.
Exemplarul provenea dintr-o rezervație din județul Suceava, de unde mai mulți zimbri au fost eliberați în sălbăticie. Localnicii care l-au întâlnit au povestit că era blând și nu părea să reprezinte un pericol pentru oameni.
Zimbrul fusese sedat cu o zi înainte de a fi găsit mort
Potrivit informațiilor publicate de Bistrițeanul.ro, reprezentanții DSVSA Bistrița-Năsăud au intervenit cu o zi înainte de descoperirea trupului, după ce au observat că animalul părea să aibă probleme de sănătate și prezenta spume la gură.
Veterinarii l-au sedat și i-au recoltat probe pentru analize, încercând să stabilească ce îi provocase starea. Printre ipotezele luate în calcul s-a numărat și posibilitatea ca zimbrul să fi consumat prea multe mere din livezile din zonă. După intervenție, animalul și-ar fi revenit fără probleme.
La mai puțin de 24 de ore de la acest episod, zimbrul a fost găsit mort în aceeași zonă, iar lipsa capului ridică suspiciuni cu privire la o posibilă faptă de braconaj.
Polițiștii au deschis un dosar penal
În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul. De asemenea, urmează să fie efectuată necropsia pentru a determina cauza exactă a morții zimbrului.
”În seara de 8 octombrie a.c, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că un exemplar de zimbru ar fi fost găsit decapitat într-o zonă împădurită, pe raza comunei Ilva Mare.
O echipă formată din polițiști ai Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, împreună cu polițiști din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Sângeorz-Băi, a identificat cadavrul animalului, pe raza localității Ivăneasa.
Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Totodată, în cauză urmează să fie efectuată necropsia, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului”, au transmis reprezentanții IPJ Bistrița-Năsăud.