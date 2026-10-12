Sfârșit cumplit pentru o femeie de 44 de ani. Cornelia, mamă a patru copii, a fost ucisă de propriul soț

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 12 oct. 2026, 20:00

Cornelia, o femeie în vârstă de 44 de ani din județul Galați, a murit după ce ar fi fost înjunghiată de propriul soț, în urma unui conflict izbucnit în locuința familiei. Tragedia s-a produs pe 10 octombrie 2026, în comuna Smulți, iar după moartea femeii au apărut mărturii potrivit cărora aceasta ar fi fost victima violenței domestice timp de mai mulți ani. Printre cele mai tulburătoare informații se numără afirmațiile că femeia s-ar fi temut pentru viața sa și că le-ar fi spus unor persoane apropiate că riscă să fie ucisă.

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