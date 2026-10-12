Sfârșit cumplit pentru o femeie de 44 de ani. Cornelia, mamă a patru copii, a fost ucisă de propriul soț

Cornelia, o femeie în vârstă de 44 de ani din județul Galați, a murit după ce ar fi fost înjunghiată de propriul soț, în urma unui conflict izbucnit în locuința familiei. Tragedia s-a produs pe 10 octombrie 2026, în comuna Smulți, iar după moartea femeii au apărut mărturii potrivit cărora aceasta ar fi fost victima violenței domestice timp de mai mulți ani. Printre cele mai tulburătoare informații se numără afirmațiile că femeia s-ar fi temut pentru viața sa și că le-ar fi spus unor persoane apropiate că riscă să fie ucisă.
Cornelia ar fi fost înjunghiată în piept de soțul său
Potrivit informațiilor prezentate de procurori, incidentul s-a petrecut în locuința celor doi, în comuna Smulți, județul Galați. Bărbatul este acuzat că și-ar fi lovit soția cu un cuțit în partea stângă a pieptului.
Leziunile suferite au fost grave, iar femeia a murit. Cazul a fost preluat de anchetatori, care trebuie să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.
După incident, suspectul a fost prezentat în fața instanței, iar judecătorii au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor. Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de moartea femeii.
Mărturii despre presupuse abuzuri care ar fi durat ani întregi
Camelia și soțul ei aveau 4 copii cu vârste de 27, 25, 12 și 10 ani. După moartea Corneliei, au apărut informații potrivit cărora femeia ar fi trăit mult timp într-un mediu violent. Conform unor relatări publicate de Fii Informat România, aceasta ar fi fost agresată în repetate rânduri de soțul său.
Potrivit acestor mărturii, femeia ar fi avut urme vizibile ale agresiunilor, inclusiv vânătăi pe față, și și-ar fi pierdut dinții în urma episoadelor de violență. De asemenea, le-ar fi povestit unor persoane apropiate că era lovită și că se temea pentru propria viață.
Aceste informații conturează suspiciunea unui istoric de violență domestică, însă împrejurările trebuie verificate de anchetatori. Autoritățile urmează să stabilească dacă au existat agresiuni repetate, dacă acestea au fost semnalate anterior și dacă au fost luate măsuri pentru protejarea femeii.
Cornelia ar fi spus că se teme că va fi omorâtă
Unul dintre cele mai tulburătoare detalii apărute după tragedie se referă la ultimele ore din viața femeii.
Potrivit relatărilor apărute în spațiul public, Cornelia ar fi mers la un magazin în dimineața zilei în care a murit și i-ar fi mărturisit unei femei că se teme că soțul său o va ucide.
Moartea Corneliei ridică și întrebări despre posibilitatea ca semnalele de alarmă să fi fost observate înainte de producerea faptei.
Au existat sesizări înainte de tragedie? Ce trebuie să clarifice ancheta
După uciderea femeii, au apărut acuzații potrivit cărora unele persoane din comunitate ar fi cunoscut situația dificilă în care aceasta ar fi trăit. În relatările publice sunt menționate inclusiv persoane din cadrul administrației locale și al poliției.
Până în acest moment, rămâne de stabilit dacă autoritățile au primit sesizări privind presupusele agresiuni, dacă au existat intervenții anterioare și dacă au fost dispuse măsuri de protecție.
De asemenea, au apărut susțineri privind posibile presiuni asupra unor persoane și încercări de a-i lua apărarea bărbatului acuzat.
Ancheta trebuie să stabilească atât circumstanțele în care a murit Cornelia, cât și eventualele antecedente de violență domestică și modul în care au fost gestionate, dacă au existat, semnalele de alarmă.
Dincolo de ancheta penală, mărturiile apărute după tragedie ridică o întrebare dureroasă: ar fi putut fi evitată această moarte dacă presupusele semnale de pericol ar fi fost cunoscute și urmate de măsuri adecvate?
Bărbatul, crescător de oi, a mai fost la închisoare. Este acum arestat preventiv pentru 30 de zile pentru omor calificat și riscă închisoare pe viață. Cornelia este a 31-a femeie ucisă în familie, în România, în 2026, conform statisticilor.