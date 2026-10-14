Incendiu violent într-o gospodărie din Bihor. Acoperișul unei magazii și mai multe bunuri au ars

Un incendiu a izbucnit într-o gospodărie din județul Bihor. Flăcările au cuprins o magazie, iar printre bunurile distruse se numără și un ATV. Pompierii au intervenit cu două autospeciale și au reușit să împiedice extinderea focului la anexele din apropiere.
Pompierii au intervenit pentru stingerea focului
La fața locului au ajuns echipajele Secției de Pompieri Beiuș, care au acționat pentru localizarea și stingerea incendiului. Potrivit purtătoarei de cuvânt a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Crișana” al județului Bihor, focul se manifesta deosebit de violent, iar apropierea celorlalte construcții reprezenta un risc de propagare.
„Pentru localizarea și lichidarea incendiului, care se manifesta deosebit de violent la o magazie aflată la mai puțin de jumătate de metru de alte acareturi, au acționat echipajele Secției de Pompieri Beiuș, cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă”, a precizat putătoarea de cuvânt a ISU Crișana.
Cauza incendiului
Potrivit reprezentantei ISU Crișana, cauza probabilă a incendiului a fost un conductor electric defect.
Incendiul a provocat pagube însemnate. Conform eBihoreanul, pe lângă acoperișul magaziei, au ars un ATV, un triciclu, o trotinetă, mai multe scule și aproximativ doi metri cubi de lemne de foc.