Incendiu violent într-o gospodărie din Bihor. Acoperișul unei magazii și mai multe bunuri au ars

Publicat 14 oct. 2026, 11:10 Actualizat 14 oct. 2026, 12:03

Un incendiu a izbucnit într-o gospodărie din județul Bihor. Flăcările au cuprins o magazie, iar printre bunurile distruse se numără și un ATV. Pompierii au intervenit cu două autospeciale și au reușit să împiedice extinderea focului la anexele din apropiere.

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