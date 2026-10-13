Descoperire macabră într-o capelă din Slatina: saci cu oseminte, ascunși în spatele unui zid fals. Poliția a deschis o anchetă

O nouă descoperire șocantă a fost făcută într-un cimitir din Slatina, unde mai mulți saci în care s-ar afla oseminte umane au fost găsiți ascunși în spatele unui zid fals, la subsolul unei capele. În interiorul spațiului mascat ar fi fost depozitate un sicriu, saci negri, haine și fragmente osoase. Polițiștii și criminaliștii au intervenit pentru verificări, iar anchetatorii încearcă acum să stabilească proveniența rămășițelor și împrejurările în care acestea au ajuns acolo.
Cazul readuce în atenție o serie de descoperiri similare făcute în același cimitir. În luna septembrie, în alte două spații ascunse sub cripte false au fost găsiți saci cu oseminte, iar autoritățile au început cercetările pentru a clarifica situația.
Cum au fost descoperiți sacii cu oseminte din capela din Slatina
Totul a ieșit la iveală în timpul unor lucrări de reparații efectuate la o capelă din cimitir. Angajații care lucrau acolo au observat o gaură în zid și au decis să solicite sprijin pentru a verifica ce se află în spatele acestuia.
Pentru inspectarea spațiului a fost solicitată compania de apă Olt, ai cărei reprezentanți au folosit o cameră video similară celor utilizate în mod obișnuit pentru verificarea conductelor.
Imaginile obținute au scos la iveală un sicriu și mai mulți saci negri depozitați în interiorul spațiului ascuns. Descoperirea a ridicat suspiciuni, mai ales în contextul incidentelor asemănătoare semnalate recent în același cimitir.
Ulterior, autoritățile au fost alertate, iar polițiștii și specialiștii criminaliști au ajuns la fața locului pentru cercetări.
Ce au găsit anchetatorii în spatele zidului fals
Perimetrul capelei a fost delimitat și izolat pentru ca verificările să se desfășoare în condiții corespunzătoare. Din spațiul ascuns au fost scoși mai mulți saci, în interiorul cărora s-ar fi aflat haine și fragmente osoase, despre care există suspiciunea că ar putea fi de origine umană.
Informațiile privind conținutul sacilor au fost făcute publice de primarul municipiului Slatina. Stabilirea exactă a naturii rămășițelor și a provenienței acestora revine însă specialiștilor care participă la anchetă.
Deocamdată, împrejurările în care au fost depozitate obiectele și osemintele în spatele zidului fals nu sunt pe deplin cunoscute. Anchetatorii trebuie să stabilească inclusiv de când se află acestea în acel loc și dacă există vreo legătură cu descoperirile anterioare.
Descoperiri similare, făcute în același cimitir în luna septembrie
Noua descoperire nu este un caz izolat. În urmă cu doar câteva săptămâni, tot în cimitirul din Slatina au fost găsite rămășițe umane ascunse în două gropi amenajate sub cripte false.
Asemănările dintre cazuri au atras atenția autorităților și au ridicat noi întrebări privind modul în care au fost ascunse osemintele în mai multe locuri din incinta cimitirului.
Anchetatorii trebuie să stabilească dacă descoperirile au legătură între ele sau dacă este vorba despre situații distincte. De asemenea, urmează să fie clarificate proveniența rămășițelor și identitatea persoanelor care ar fi putut avea acces la spațiile respective.
Dosar penal pentru profanare de morminte și cadavre
În urma descoperirii din capelă a fost deschis un dosar penal pentru profanare de morminte și cadavre. Polițiștii continuă cercetările pentru a determina circumstanțele în care au ajuns sacii în spatele zidului fals și pentru a identifica eventualele persoane responsabile.
Investigația vizează și stabilirea unei posibile legături cu incidentele semnalate în luna septembrie, când au fost găsite alte rămășițe umane ascunse în cimitir.
Până la clarificarea tuturor aspectelor, autoritățile urmează să stabilească natura exactă a fragmentelor osoase și proveniența acestora. Cazul din Slatina rămâne în atenția anchetatorilor, în contextul descoperirilor repetate din aceeași incintă.