Descoperire macabră într-o capelă din Slatina: saci cu oseminte, ascunși în spatele unui zid fals. Poliția a deschis o anchetă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 oct. 2026, 19:12

O nouă descoperire șocantă a fost făcută într-un cimitir din Slatina, unde mai mulți saci în care s-ar afla oseminte umane au fost găsiți ascunși în spatele unui zid fals, la subsolul unei capele. În interiorul spațiului mascat ar fi fost depozitate un sicriu, saci negri, haine și fragmente osoase. Polițiștii și criminaliștii au intervenit pentru verificări, iar anchetatorii încearcă acum să stabilească proveniența rămășițelor și împrejurările în care acestea au ajuns acolo.

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