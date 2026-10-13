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Locale· 2 min citire
Lovitură pentru minerii din Valea Jiului! Peste 100 de angajați rămân fără locuri de muncă. Câți bani vor primi la plecare
Mineri Valea Jiului
Publicat13 oct. 2026, 14:38
Actualizat13 oct. 2026, 14:55
Peste 100 de angajați ai Complexului Energetic Valea Jiului își vor pierde locurile de muncă în acest an. Conducerea companiei a aprobat un plan de disponibilizare care vizează 106 salariați, iar pentru plățile compensatorii au fost alocate 10 milioane de lei. Decizia vine în contextul închiderii treptate a exploatărilor miniere din județul Hunedoara, unde mii de oameni depind în continuare de industria cărbunelui, conform Realitatea PLUS.
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