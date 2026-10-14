Parcare gratuită pe aeroporturile Otopeni și Băneasa pentru persoanele cu mobilitate redusă! Noua regulă anunțată de CNAB

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 oct. 2026, 11:22

Vești bune pentru persoanele cu mobilitate redusă care ajung pe aeroporturile Henri Coandă și Băneasa! Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a introdus un sistem prin care autoturismele care transportă persoane eligibile pot intra în parcările publice fără să mai fie nevoie de un tichet și fără plata parcării. Accesul se face automat, prin recunoașterea numărului de înmatriculare, cu condiția ca beneficiarul să dețină o legitimație valabilă și mașina să fie înregistrată în sistem.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre aeroportul otopeni