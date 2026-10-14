Parcare gratuită pe aeroporturile Otopeni și Băneasa pentru persoanele cu mobilitate redusă! Noua regulă anunțată de CNAB

Vești bune pentru persoanele cu mobilitate redusă care ajung pe aeroporturile Henri Coandă și Băneasa! Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a introdus un sistem prin care autoturismele care transportă persoane eligibile pot intra în parcările publice fără să mai fie nevoie de un tichet și fără plata parcării. Accesul se face automat, prin recunoașterea numărului de înmatriculare, cu condiția ca beneficiarul să dețină o legitimație valabilă și mașina să fie înregistrată în sistem.
Parcare gratuită la Otopeni și Băneasa. Cum funcționează noul sistem
Noua facilitate le permite persoanelor cu mobilitate redusă să intre în parcările celor două aeroporturi fără să mai oprească pentru ridicarea unui tichet. Sistemul identifică automat numărul de înmatriculare al autoturismului și verifică dacă acesta se află în baza de date a CNAB. Dacă informațiile sunt corecte și înregistrarea este valabilă, bariera se deschide automat.
Sistemul utilizează tehnologia de recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare, cunoscută sub denumirea de LPR. Aceasta este conectată la o bază de date dedicată persoanelor eligibile, astfel încât verificarea să se facă fără intervenția personalului din parcare. Facilitatea completează măsurile prin care CNAB încearcă să simplifice accesul și utilizarea parcărilor aeroportuare. Compania a introdus anterior și plata online a parcării la Aeroportul Henri Coandă, iar noul sistem se adresează în mod special persoanelor care au nevoie de condiții de acces adaptate.
Ce trebuie să faci pentru a beneficia de parcarea gratuită
Pentru a beneficia de accesul automatizat, persoanele cu mobilitate redusă sau reprezentanții acestora trebuie să transmită către Compania Națională Aeroporturi București datele necesare înregistrării autoturismului.
Solicitarea se trimite la adresa de e-mail parcare.pmr@cnab.ro și trebuie să conțină numele și prenumele beneficiarului sau ale reprezentantului legal, datele cardului-legitimație pentru persoanele cu mobilitate redusă, numărul de înmatriculare al mașinii și datele de contact. După înregistrarea informațiilor în sistem, autoturismul poate fi identificat automat la intrarea în parcările aeroporturilor. Astfel, beneficiarii nu mai trebuie să ridice un tichet și nici să efectueze plata parcării, atât timp cât sunt îndeplinite condițiile stabilite de CNAB.
Legitimația trebuie să fie la vedere. Ce faci dacă schimbi mașina
Chiar dacă accesul se realizează automat, persoanele care beneficiază de facilitate trebuie să respecte o condiție importantă. Cardul-legitimație pentru persoanele cu mobilitate redusă, în original, trebuie să fie afișat vizibil în partea din față a autoturismului pe întreaga durată a utilizării parcării.
De asemenea, orice modificare a numărului de înmatriculare trebuie comunicată companiei cu cel puțin 48 de ore înainte. Aceeași regulă se aplică și în cazul prelungirii valabilității legitimației, pentru ca informațiile să poată fi actualizate în baza de date. Prin urmare, beneficiarii trebuie să se asigure că datele transmise către CNAB sunt corecte și actualizate. În caz contrar, sistemul automat ar putea să nu recunoască autoturismul la intrarea în parcare.
Ce se întâmplă dacă sistemul nu recunoaște numărul de înmatriculare
CNAB a prevăzut și o soluție pentru situațiile în care numărul de înmatriculare nu este recunoscut automat. Într-un asemenea caz, șoferul poate folosi interfonul instalat la bariera de acces pentru a lua legătura cu personalul responsabil. Angajații vor verifica pe loc informațiile necesare și vor permite accesul imediat, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru utilizarea gratuită a parcării. Astfel, o eventuală problemă de recunoaștere a numărului de înmatriculare nu ar trebui să împiedice intrarea persoanelor eligibile.
„Prin implementarea acestui sistem, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti urmăreşte să reducă formalităţile şi să ofere persoanelor cu mobilitate redusă un acces predictibil, simplu şi rapid la infrastructura aeroportuară”, au transmis reprezentanții CNAB.
Noua facilitate este disponibilă în parcările publice ale aeroporturilor Henri Coandă și Băneasa și se aplică autovehiculelor care transportă persoane cu mobilitate redusă, deținătoare ale unei legitimații valide, în condițiile anunțate de companie.