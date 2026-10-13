Incendiu de proporții în județul Tulcea. Acoperișul unei case a fost mistuit de flăcări - FOTO

Un incendiu de amploare a izbucnit în noaptea de luni spre marți într-o locuință din localitatea Ostrov, județul Tulcea. Flăcările au cuprins acoperișul casei, iar pompierii din cadrul Secției Măcin au intervenit pentru stingerea focului și pentru a împiedica extinderea acestuia la locuințele învecinate.
Femeia aflată în locuință a reușit să se evacueze
La fața locului au fost mobilizate echipaje de pompieri, un echipaj SMURD și reprezentanți ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.
Potrivit rerpezentanților ISU, în momentul izbucnirii incendiului, în casă se afla o femeie, care a reușit să iasă singură din locuință înainte ca pompierii să ajungă la fața locului.
La sosirea echipajelor de intervenție, flăcările se manifestau cu intensitate la nivelul acoperișului. Pompierii militari au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, reușind să împiedice propagarea focului la proprietățile învecinate.
Cauza probabilă a incendiului: un mijloc de încălzire lăsat nesupravegheat
Din primele informații, cauza probabilă de producere a incendiului a fost utilizarea unui mijloc de încălzire lăsat nesupravegheat.
Pompierii recomandă supravegherea permanentă a acestor surse de încălzire și respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor.