Incendiu de proporții în județul Tulcea. Acoperișul unei case a fost mistuit de flăcări - FOTO

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 13 oct. 2026, 09:09

Un incendiu de amploare a izbucnit în noaptea de luni spre marți într-o locuință din localitatea Ostrov, județul Tulcea. Flăcările au cuprins acoperișul casei, iar pompierii din cadrul Secției Măcin au intervenit pentru stingerea focului și pentru a împiedica extinderea acestuia la locuințele învecinate.

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