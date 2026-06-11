Cutremur în zona Vrancea în noaptea de miercuri spre joi. Este cel mai puternic seism produs în luna iunie: ce magnitudine a avut
Cutremur România
Un cutremur slab s-a produs în noaptea de miercuri spre joi, în zona seismică Vrancea, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
Seismul a avut loc pe 11 iunie 2026, la ora 01:58:59, și a avut magnitudinea de 3,6 pe scara Richter. Cutremurul s-a produs la o adâncime de 119,4 kilometri, iar intensitatea raportată a fost de gradul I.
„În ziua de 11 Iunie 2026, la ora 01:58:59 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.6, la adâncimea de 119.4 km. Intensitate: I Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 44km S de Focsani, 59km S de Buzau, 68km E de Sfantu-Gheorghe, 78km E de Brasov, 92km NE de Ploiești”, a transmis INFP.
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