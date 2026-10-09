Copil de 3 ani, lovit de mașina bunicii în curtea casei, la Botoșani. Băiețelul, transportat de urgență cu elicopterul SMURD

Un băiețel de 3 ani din Hlipiceni, județul Botoșani, a fost lovit de o mașină chiar în curtea unei locuințe. La volan s-ar fi aflat bunica lui, în vârstă de 57 de ani. Copilul a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat cu elicopterul SMURD la Iași, pentru investigații suplimentare.
Poliția a deschis dosar penal după accidentul din Botoșani
Polițiștii au ajuns la locuința unde s-a produs accidentul și au început cercetările. „A fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală”, a precizat Delia Nenișcu, purtătorul de cuvânt al IPJ Botoșani. Anchetatorii încearcă să afle cum s-a produs impactul și în ce împrejurări băiețelul a ajuns în calea autoturismului. Deocamdată, nu au fost stabilite toate detaliile accidentului.
Un detaliu important pentru anchetă este că niciunul dintre părinții băiețelului nu a văzut momentul în care acesta a fost lovit. Mama nu se afla la locuință, iar tatăl a ajuns abia după producerea accidentului. Polițiștii încearcă acum să reconstituie ce s-a întâmplat în curtea casei. Pentru a afla cum s-a produs accidentul, aceștia vor analiza declarațiile persoanelor prezente și celelalte probe.
Copilul a fost transportat cu elicopterul SMURD la Iași
Băiețelul a fost preluat inițial de un echipaj de ambulanță, însă starea sa a făcut necesare investigații suplimentare. Medicii au solicitat un elicopter SMURD pentru a-l transfera la Iași. Potrivit medicului Ramona Guraliuc, șefa UPU-SMURD Botoșani, copilul era conștient, dar prezenta un traumatism cranio-cerebral. Acesta avea și escoriații la nivelul feței și abdomenului, pulsul accelerat și tensiunea arterială scăzută. Transferul la Iași a fost necesar pentru ca medicii să poată face investigații mai amănunțite. Aceștia trebuie să stabilească dacă băiețelul a suferit și traumatisme interne în urma impactului.
Ce urmează să stabilească polițiștii în cazul copilului lovit de mașină
Cercetările continuă pentru a se stabili dacă accidentul s-a produs din neatenție și care au fost împrejurările exacte. Polițiștii vor verifica și în ce condiții se afla băiețelul în curte, fără supraveghere, în momentul impactului.