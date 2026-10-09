Realitatea.NET
Locale· 2 min citire

Copil de 3 ani, lovit de mașina bunicii în curtea casei, la Botoșani. Băiețelul, transportat de urgență cu elicopterul SMURD

Copil de trei ani

Copil de trei ani

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris de Mădălina Cristea Publicat: 9 oct. 2026, 07:06

Un băiețel de 3 ani din Hlipiceni, județul Botoșani, a fost lovit de o mașină chiar în curtea unei locuințe. La volan s-ar fi aflat bunica lui, în vârstă de 57 de ani. Copilul a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat cu elicopterul SMURD la Iași, pentru investigații suplimentare.

Poliția a deschis dosar penal după accidentul din Botoșani

Polițiștii au ajuns la locuința unde s-a produs accidentul și au început cercetările. „A fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală”, a precizat Delia Nenișcu, purtătorul de cuvânt al IPJ Botoșani. Anchetatorii încearcă să afle cum s-a produs impactul și în ce împrejurări băiețelul a ajuns în calea autoturismului. Deocamdată, nu au fost stabilite toate detaliile accidentului.

Un detaliu important pentru anchetă este că niciunul dintre părinții băiețelului nu a văzut momentul în care acesta a fost lovit. Mama nu se afla la locuință, iar tatăl a ajuns abia după producerea accidentului. Polițiștii încearcă acum să reconstituie ce s-a întâmplat în curtea casei. Pentru a afla cum s-a produs accidentul, aceștia vor analiza declarațiile persoanelor prezente și celelalte probe.

Copilul a fost transportat cu elicopterul SMURD la Iași

Băiețelul a fost preluat inițial de un echipaj de ambulanță, însă starea sa a făcut necesare investigații suplimentare. Medicii au solicitat un elicopter SMURD pentru a-l transfera la Iași. Potrivit medicului Ramona Guraliuc, șefa UPU-SMURD Botoșani, copilul era conștient, dar prezenta un traumatism cranio-cerebral. Acesta avea și escoriații la nivelul feței și abdomenului, pulsul accelerat și tensiunea arterială scăzută. Transferul la Iași a fost necesar pentru ca medicii să poată face investigații mai amănunțite. Aceștia trebuie să stabilească dacă băiețelul a suferit și traumatisme interne în urma impactului.

Ce urmează să stabilească polițiștii în cazul copilului lovit de mașină

Cercetările continuă pentru a se stabili dacă accidentul s-a produs din neatenție și care au fost împrejurările exacte. Polițiștii vor verifica și în ce condiții se afla băiețelul în curte, fără supraveghere, în momentul impactului.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe