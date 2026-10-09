Copil de 3 ani, lovit de mașina bunicii în curtea casei, la Botoșani. Băiețelul, transportat de urgență cu elicopterul SMURD

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 9 oct. 2026, 07:06

Un băiețel de 3 ani din Hlipiceni, județul Botoșani, a fost lovit de o mașină chiar în curtea unei locuințe. La volan s-ar fi aflat bunica lui, în vârstă de 57 de ani. Copilul a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat cu elicopterul SMURD la Iași, pentru investigații suplimentare.

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