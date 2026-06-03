Atac sângeros în Iulius Mall Timișoara. O femeie a fost înjunghiată de fostul concubin chiar în magazinul unde lucra

Sursă: Realitatea.net

Momente de panică în cel mai mare mall din Timișoara, după ce o femeie a fost atacată cu un cuțit chiar în interiorul unui magazin de haine. Primele imagini cu agresorul au apărut între timp în spațiul public, bărbatul fiind surprins flancat de agenții de pază după ce a fost imobilizat.

Potrivit primelor informații, atacatorul are 49 de ani și ar fi urmărit-o pe fosta sa concubină, o femeie de 27 de ani, până la magazinul în care aceasta lucra. Totul s-a petrecut printre rafturi, în timp ce în magazin se aflau mai mulți clienți veniți la cumpărături.

Martorii au încercat inițial să intervină, însă s-au retras în momentul în care au observat că bărbatul avea asupra lui un cuțit. Angajații magazinului și agenții de securitate au fost alertați imediat, iar oamenii aflați în zonă s-au îndepărtat speriați. Femeia a fost lovită de mai multe ori și a suferit răni inclusiv la nivelul brațelor. După atac, victima s-a prăbușit la pământ, iar agresorul a încercat să fugă din magazin, conform OpiniaTimișoara.ro.

Atacatorul a fost prins de agenții de pază

Agenții de securitate ai mallului au reușit să îl urmărească și să îl imobilizeze înainte de sosirea polițiștilor. În imaginile apărute ulterior, bărbatul apare escortat de personalul de pază, fără să manifeste reacții vizibile sau resentimente pentru fapta comisă. Între timp, femeia a primit primele îngrijiri medicale la fața locului, după care a fost transportată de urgență la Spitalul Municipal din Timișoara.

Polițiștii fac cercetări în interiorul magazinului

Zona în care s-a produs atacul a fost izolată, iar polițiștii și criminaliștii au început cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs agresiunea. Bărbatul suspectat de atac a fost dus la audieri, iar ancheta este în desfășurare.