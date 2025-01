Femeia a vizitat țări precum Polonia, Franța, Germania, Spania, Elveția și România, toate acestea fără a-și lua nicio zi de concediu și fără a depăși un buget modest.

Strategia excursiilor de o zi

Secretul său? Toate vacanțele au fost, de fapt, excursii de o zi. Inspirată de un grup de călătorii de pe Facebook numit „Extreme Day Trips,” Claire a început să-și planifice escapadele astfel încât să maximizeze timpul și bugetul.

„Am decis să îmi folosesc ziua liberă săptămânală pentru a călători, în loc să o petrec făcând treburi casnice. Ideea de a merge într-o destinație nouă pentru o zi întreagă, fără să fie nevoie de cazare, m-a entuziasmat,” a explicat ea.

Claire avea o teamă profundă de zbor, după ce experimentase turbulențe severe în urmă cu mai bine de 20 de ani. Hotărâtă să depășească această anxietate, și-a rezervat prima excursie de o zi în ianuarie 2024, de la Birmingham la Geneva.

„Când mi-am dat seama ce făcusem, am intrat în panică și am vrut să anulez. Dar, cum taxa de anulare era aproape cât biletul de avion, am decis să merg. Am fost extrem de anxioasă, dar și entuziasmată. La întoarcere, m-am simțit incredibil, parcă reușisem să cuceresc lumea,” povestește Claire.

Costuri mici și planificare atentă

Zborurile dus-întors au costat între 27 și 65 de lire sterline, iar fiecare excursie a avut un buget total de aproximativ 180-200 de lire. Pentru a economisi, Claire a folosit aplicații de reduceri și promoții speciale pentru biletele de avion și cheltuielile locale.

În total, Claire a cheltuit aproximativ 2.600 de lire sterline pentru cele 13 escapade. „Acum zborul a devenit rutină pentru mine, iar teama s-a transformat în plăcere,” a spus ea.

Motivația de a călători a apărut în urma unei intervenții chirurgicale importante. În urmă cu doi ani, Claire a suferit o histerectomie preventivă, după ce a descoperit că este purtătoarea genei BRCA1, care crește riscul de cancer. Decizia de a lucra doar patru zile pe săptămână i-a oferit timpul necesar pentru a-și îndeplini dorința de a călători mai mult.

Planuri pentru 2025

După succesul din 2024, Claire și-a propus ca în 2025 să efectueze încă șase excursii, dintre care una este deja programată la București.

„Călătoriile mi-au schimbat complet viața. Nu doar că am învins o teamă veche, dar am descoperit o pasiune care mă face să mă simt vie,” a concluzionat Claire.

Cu planificare atentă și curaj, este posibil să ai experiențe extraordinare fără să faci compromisuri financiare majore.