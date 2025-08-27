De ce partea patului contează mai mult decât pare

Alegerea nu este, de cele mai multe ori, conștientă. Cuplurile ajung adesea să „negocieze” cine unde stă, dar, în timp, fiecare rămâne fidel aceleiași părți, indiferent de cameră sau hotel. Fenomenul a atras atenția creatorilor de conținut de pe TikTok, în special a lui Jordan Howlett, care a explicat de ce această alegere poate fi o oglindă a personalității.

Deși nu există un studiu științific amplu care să confirme legătura, milioane de oameni au rezonat cu descrierile făcute, recunoscându-se în tipologiile propuse.

Partea stângă - echilibru și optimism

Se spune că cei care dorm pe partea stângă a patului au o atitudine pozitivă și stabilitate emoțională. Ei par să facă față stresului mai ușor, să rămână calmi în momente tensionate și să vadă partea plină a paharului.

sunt persoane deschise, cooperante și prietenoase;

se adaptează mai ușor schimbărilor;

își mențin echilibrul interior chiar și în fața provocărilor majore.

În viața de zi cu zi, această alegere se traduce printr-un stil de viață mai relaxat, mai puțin conflictual și printr-o mai mare încredere în relațiile personale.

Partea dreaptă - gândire strategică și nevoia de control

Cei care aleg partea dreaptă tind să aibă o minte mai analitică și precaută. De multe ori, iau decizii bazându-se pe fapte și mai puțin pe instinct sau emoție.

sunt persoane cu o viziune pragmatică asupra vieții;

manifestă o nevoie crescută de control;

au tendința de a analiza riscurile și consecințele înainte de a acționa.

Unele observații au corelat această alegere chiar și cu un nivel mai ridicat al veniturilor, nu neapărat datorită norocului, ci perseverenței și gândirii strategice.

Aproape de perete - căutarea siguranței

Un alt detaliu interesant menționat de Howlett este legat de persoanele care preferă să doarmă cu fața la perete. Alegerea transmite adesea o nevoie interioară de protecție sau de izolare. Această poziționare poate reflecta tendințe spre anxietate sau nevoia de a reduce stimulii din jur pentru a atinge un sentiment de liniște.

Alegerea părții patului nu este doar un gest de confort sau o simplă rutină domestică. În timp, ea devine un obicei încărcat de semnificație. Deși explicațiile rămân observații și nu verdicte științifice, milioane de oameni s-au recunoscut în aceste tipologii, ceea ce arată că detaliile mici ale vieții noastre zilnice pot spune povești neașteptat de mari despre cine suntem cu adevărat.

Așadar, data viitoare când te întinzi în pat, întreabă-te: pe ce parte dormi și ce spune asta despre tine?

Sursă text: Click.ro