În bucătăria thailandeză, rețeta de orez cu lapte este cunoscută sub numele de „mango sticky rice” (Khao Niew Mamuang), iar laptele clasic este înlocuit cu lapte de cocos, oferind un gust bogat și parfumat. Se folosește un orez special, respectiv orezul lipicios (glutinos), care se gătește la abur, nu fiert.

După preparare, orezul este amestecat cu lapte de cocos îndulcit, apoi lăsat să absoarbă aromele. Desertul este servit alături de felii proaspete de mango copt și uneori presărat cu susan prăjit sau fasole mung crocantă.

Rezultatul? Un contrast savuros între dulce și cremos, cald și rece, care a cucerit gusturile internaționale și a devenit un simbol al deserturilor asiatice. Total diferit de rețeta tradițională românească, dar la fel de iubit!

Cum se prepară orezul cu lapte în stil thailandez

Ingrediente (pentru 2–3 porții)

-1 cană de orez glutinos (sticky rice / orez lipicios alb)

-1 ½ căni de lapte de cocos (neîndulcit – din conservă sau proaspăt)

-4–5 linguri de zahăr (alb sau brun)

-½ linguriță de sare

-1–2 mango bine copți (tăiați felii)

-1 linguriță de amidon de porumb (opțional – pentru a îngroșa sosul)

-semințe de susan prăjit sau fasole mung crocantă (opțional, pentru decor)

Mod de preparare

1. Pregătirea orezului

Spală orezul în 3–4 ape reci, până ce apa devine limpede (elimină excesul de amidon). Lasă-l la înmuiat în apă rece cel puțin 4 ore sau peste noapte (ideal). Scurge orezul și gătește-l la abur timp de 25–30 minute (într-un coș de bambus sau strecurătoare de inox cu capac). Nu îl fierbe – trebuie să fie lipicios, nu pastă!

2. Prepararea sosului de cocos

Într-o crăticioară, încălzește 1 cană de lapte de cocos cu 4 linguri de zahăr și ¼ linguriță sare. Nu fierbe, doar încălzește până se dizolvă zahărul. Când orezul e gata, toarnă peste el jumătate din sosul cald și amestecă ușor. Acoperă și lasă 10–15 minute, să absoarbă aromele.

3. Sosul de decor (opțional)

Într-o crăticioară mică, amestecă ½ cană de lapte de cocos cu 1 linguriță de zahăr, ¼ linguriță sare și 1 linguriță de amidon de porumb dizolvat în puțină apă. Fierbe ușor până se îngroașă ușor. Acesta este sosul care se toarnă deasupra la final.

4. Servirea

Așază orezul lipicios pe farfurie. Adaugă felii de mango copt alături. Toarnă deasupra sosul de cocos (din pasul 3). Presară susan prăjit sau fasole mung crocantă pentru textură, dacă dorești.

Sursă text: Click.ro