Numărul pe care îl porți la încălțăminte îți va arăta cât vei trăi

Și tu stai picior peste picior? Iată ce probleme grave de sănătate riști să dezvolți
Și tu stai picior peste picior? Iată ce probleme grave de sănătate riști să dezvolți

Un studiu efectuat pe 3.400 de oameni a scos la iveală o legătură puternică între numărul pe care îl porți la încălțăminte și cât de mult vei trăi.

Jim Hojdzh, profesor la Univesitatea Cambridge, susţine că „nu dimensiunea corpului pacientului este corelată cu longevitatea, ci doar mărimea piciorului.”

Femei:

• 35 – între 64 şi 69 de ani

• 36 – între 70 şi 76 de ani

• 37 – între 77 şi 82 de ani

• 38 – între 78 şi 84 de ani

• 39 – între 73 şi 75 de ani

• 40 – între 70 şi 72 de ani

• 41 – între 67 şi 70 de ani

• 42 – între 66 şi 69 de ani

Bărbați:

• 38 – între 66 şi 69 de ani

• 39 – între 67 şi 72 de ani

• 40 – între 72 şi 75 de ani

• 41 – între 73 şi 77 de ani

• 42 – între 75 şi 82 de ani

• 43 – între 74 şi 79 de ani

• 44 – între 67 şi 72 de ani

• 45 – între 66 şi 69 de ani

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