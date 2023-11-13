Jim Hojdzh, profesor la Univesitatea Cambridge, susţine că „nu dimensiunea corpului pacientului este corelată cu longevitatea, ci doar mărimea piciorului.”
Femei:
• 35 – între 64 şi 69 de ani
• 36 – între 70 şi 76 de ani
• 37 – între 77 şi 82 de ani
• 38 – între 78 şi 84 de ani
• 39 – între 73 şi 75 de ani
• 40 – între 70 şi 72 de ani
• 41 – între 67 şi 70 de ani
• 42 – între 66 şi 69 de ani
Bărbați:
• 38 – între 66 şi 69 de ani
• 39 – între 67 şi 72 de ani
• 40 – între 72 şi 75 de ani
• 41 – între 73 şi 77 de ani
• 42 – între 75 şi 82 de ani
• 43 – între 74 şi 79 de ani
• 44 – între 67 şi 72 de ani
• 45 – între 66 şi 69 de ani