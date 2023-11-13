O geantă cu scule scăpată de un astronaut de pe Stația Spațială Internațională (SSI) plutește prin spațiu și poate fi văzută cu un telescop simplu sau chiar și cu un binoclu foarte bun. Incidentul s-a petrecut pe 1 noiembrie, în timpul unor operațiuni legate de mentenanța SSI. Geanta se adaugă la cele peste 11.000 de tone de „deșeuri spațiale” ce orbitează în jurul Terrei. Conform estimărilor ESA, 36.000 de bucăți au diametrul mai mare de 10 cm, ceea ce înseamnă că pot provoca pagube mari dacă se izbesc de un satelit sau de o rachetă.