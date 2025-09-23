La Camera Deputaților a fost depus un proiect de lege prin care accesul șoferilor începători la mașini cu motoare puternice să fie limitat.

Inițiatorul dorește ca, prin această nouă lege, șoferii neexperimentați să nu fie lăsați să conducă mașini puternice.

Inițiativa legislativă are la bază datele statistice ale Ministerului Afacerilor Interne. Conform cifrelor, un număr important de accidente rutiere grave sunt provocate de șoferi începători.

„Cred cu tărie că responsabilitatea noastră este să luăm măsuri curajoase, chiar dacă uneori par restrictive. Viața nu are preț, iar siguranța rutieră trebuie să fie o prioritate. Prin acest proiect de lege, nu dorim să îngrădim libertatea șoferilor începători, ci să le oferim șansa de a dobândi experiență într-un cadru mai sigur, pentru ca atât ei, cât și ceilalți participanți la trafic să fie protejați”, se arată în declarația de presă a deputatului Cezar-Mihail Drăgoescu, inițiatorul legii.

Potrivit comunicatului, în 2023, dintr-un total de 4.526 de accidente grave, 781 au fost provocate de tineri. Mai exact, conducători auto cu vârsta de până la 22 de ani. Ceea ce reprezintă peste 17% din totalul evenimentelor rutiere.

În 2024, numărul total al accidentelor grave a scăzut la 4.234. Însă ponderea în ceea ce privește tinerii a rămas asemănătoare: aproape 700 de cazuri (16,5% din total).

Noua lege propune o limitare a accesului la vehicule pentru posesorii de permis Categoria B care au o vechime mai mică de 2 ani, scrie promotor.ro. Mai exact, aceștia nu vor putea conduce autovehicule al căror raport putere/masă depășește 0,075 kW/kg. Mai exact, limitarea este de 100 cai-putere la fiecare 1.000 de kilograme.

Deci, un șofer care are permisul de mai puțin de 2 ani nu va putea conduce o mașină de 1.5 tone, dacă aceasta are mai mult de 150 de cai putere. Sau un SUV de 2.000 de kilograme, dacă acesta are un motor care generează peste 200 de cai putere.

Pentru a fi adoptată, această inițiativă trebuie să treacă atât de votul deputaților, cât și al senatorilor.