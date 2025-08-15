Leu

Pentru nativii Leu, septembrie 2025 vine cu energie proaspătă și oportunități neașteptate. După o perioadă de stagnare și introspecție, aceștia își recapătă încrederea și claritatea în privința direcției pe care vor să o urmeze. Saturn, planeta disciplinei, intră într-o poziție favorabilă, ajutându-i să-și pună în practică planurile pe termen lung.

Pe plan profesional, se deschid uși către proiecte ambițioase, colaborări internaționale sau chiar schimbarea domeniului de activitate. În plan personal, mulți Lei simt nevoia unei reconectări cu familia și prietenii, iar relațiile apropiate trec printr-o fază de consolidare.

Scorpion

Pentru Scorpioni, septembrie 2025 aduce o schimbare aproape cathartică. Guvernat de Pluto, semnul lor se află acum sub influența unor aspecte astrale care favorizează închiderea ciclurilor și începerea altora noi.

Această perioadă îi provoacă să lase în urmă situațiile care le-au consumat energia și să se deschidă către experiențe complet noi. Mulți Scorpioni vor simți nevoia să își redefinească prioritățile, să se mute în alt loc sau să înceapă o relație cu totul diferită de cele din trecut.

Pe plan profesional, pot apărea ocazii neașteptate de a lucra în domenii creative sau în proiecte cu impact social, care le vor aduce împlinire și recunoaștere.

Atât Leii, cât și Scorpionii au traversat în ultimii ani perioade de provocări, amânări și ajustări. În septembrie 2025, energia lor se aliniază cu direcția în care și-au dorit să meargă, iar schimbările nu mai sunt privite cu teamă, ci cu entuziasm și determinare.

Astrologii recomandă acestor zodii să profite de oportunități fără ezitare și să aibă curajul să spună „da” noilor experiențe. Pentru ei, acest început de toamnă nu este doar o schimbare de anotimp, ci o adevărată renaștere.

Sursă text: Click.ro