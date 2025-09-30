Doliu în lumea muzicii: artistul liric Sabin Francisc Pal a încetat din viață. Mesajul emoționant transmis de colegii săi

Doliu în lumea muzicii: artistul liric Sabin Francisc Pal a încetat din viață. Mesajul emoționant transmis de colegii săi

Doliu în lumea muzicală! Opera Națioală Română din Iași anunță că trecerea în neființă a lui Sabin Francisc Pal. Artistul s-a stins din viață după o perioadă îndelungată de suferință. 

"Cu profundă tristețe, anunțăm trecerea la cele veșnice și a fostului nostru coleg din Cor, artistul liric Sabin Francisc Pal.
După o lungă suferință, Sabin Francisc a lăsat în urmă nu doar amintirea unei voci alături de care am împărtășit scena, ci și imaginea unui om bun, discret și devotat artei.
 
Ne luăm rămas-bun cu recunoștință și durere, astăzi, de la ora 12:00, la Cimitirul “Buna Vestire”, păstrându-l în gând și în inimă.
Condoleanțe familiei, colegilor și apropiaților! Dumnezeu să-l odihnească în pace!", este mesajul transmis pe Facebook de reprezentanții Operei Naționale Române. 
 