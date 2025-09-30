"Cu profundă tristețe, anunțăm trecerea la cele veșnice și a fostului nostru coleg din Cor, artistul liric Sabin Francisc Pal.

După o lungă suferință, Sabin Francisc a lăsat în urmă nu doar amintirea unei voci alături de care am împărtășit scena, ci și imaginea unui om bun, discret și devotat artei.

Ne luăm rămas-bun cu recunoștință și durere, astăzi, de la ora 12:00, la Cimitirul “Buna Vestire”, păstrându-l în gând și în inimă.

Condoleanțe familiei, colegilor și apropiaților! Dumnezeu să-l odihnească în pace!", este mesajul transmis pe Facebook de reprezentanții Operei Naționale Române.