Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 29 nov. 2026, 19:48

Actorul Dick Van Dyke spune că optimismul l-a ajutat să ajungă la vârsta de 100 de ani. Cercetările arată că o atitudine pozitivă, relațiile apropiate și sentimentul că viața are un scop pot contribui la o viață mai lungă și mai sănătoasă.

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