Dick Van Dyke a ajuns la 100 de ani și spune că știe secretul unei vieți lungi. Ce au descoperit cercetătorii
Dick Van Dyke. Foto: Profimedia
Actorul Dick Van Dyke spune că optimismul l-a ajutat să ajungă la vârsta de 100 de ani. Cercetările arată că o atitudine pozitivă, relațiile apropiate și sentimentul că viața are un scop pot contribui la o viață mai lungă și mai sănătoasă.
Actorul Dick Van Dyke a împlinit 100 de ani la finalul anului 2025, iar unul dintre obiceiurile căruia îi atribuie longevitatea sa este cât se poate de simplu: refuză să înceapă ziua într-o dispoziție proastă. Felul în care privește viața nu este însă doar o convingere personală. Mai multe cercetări științifice au identificat o legătură între optimism și o speranță de viață mai mare.
În ajunul aniversării sale, actorul a lansat cartea „100 de reguli pentru a trăi până la 100 de ani: Ghidul unui optimist pentru o viață fericită”. Volumul reunește principiile după care acesta spune că se ghidează, iar atitudinea pozitivă ocupă un loc important printre ele. Nu este, de altfel, singurul centenar celebru care a rămas activ și implicat în viața de zi cu zi.
Dick Van Dyke spune că nu se trezește niciodată într-o dispoziție proastă
Actorul a mărturisit că nu se trezește „niciodată cu o stare de spirit proastă”. Această perspectivă asupra vieții este susținută și de cercetări, care indică faptul că optimismul poate avea un rol important în menținerea sănătății și în prelungirea vieții. Mai multe cercetări care susțin această legătură au fost prezentate de publicația Science Alert, care arată că optimismul este asociat cu o speranță de viață mai mare.
Într-un articol publicat în 2025 în revista The Conversation, Jolanta Burke, cercetătoare în domeniul sănătății, a explicat că rezultatele mai multor studii recente arată că persoanele optimiste, asemenea lui Dick Van Dyke, au șanse mai mari să trăiască mai mult.
„Numeroase studii au arătat că menținerea unui nivel redus de stres și păstrarea unei atitudini pozitive și optimiste sunt asociate cu o viață mai lungă”, a subliniat cercetătoarea.
Printre dovezile prezentate de aceasta se numără rezultatele unui studiu de lungă durată, început în anii 1930, care a urmărit un grup de călugărițe aflate la începutul vieții monahale. La intrarea în ordin, participantele au fost rugate să își scrie povestea vieții.
După aproximativ 60 de ani, cercetătorii au analizat textele și au observat o diferență importantă între participante. Călugărițele care exprimaseră mai multe emoții pozitive în relatările lor au trăit, în medie, cu zece ani mai mult decât celelalte.
Optimismul poate crește speranța de viață cu până la 15%
O altă cercetare, publicată în 2019 în Marea Britanie, a identificat o asociere directă între optimism și o speranță de viață mai mare. Potrivit rezultatelor, persoanele optimiste pot avea o speranță de viață cu până la 15% mai mare, în medie.
Studiul a analizat două grupuri numeroase de participanți, iar concluziile au arătat că oamenii cu o perspectivă mai optimistă asupra vieții aveau șanse mai mari să atingă ceea ce specialiștii numesc „longevitate excepțională”. Termenul desemnează atingerea vârstei de 85 de ani sau depășirea acesteia.
Optimismul nu este însă un factor izolat. Acesta este asociat frecvent cu fericirea, cu sentimentul că viața are un scop și cu existența unor relații satisfăcătoare cu oamenii din jur. La rândul lor, toate aceste elemente au fost legate de o speranță de viață mai mare.
Relațiile cu familia și prietenii pot influența sănătatea la bătrânețe
Importanța relațiilor apropiate este evidențiată și de cel mai amplu studiu din lume dedicat fericirii, început în 1938 și desfășurat de aproape nouă decenii. Cercetarea a generat sute de lucrări științifice evaluate de specialiști și a presupus numeroase chestionare, controale medicale și interviuri față în față.
În urma analizei datelor acumulate de-a lungul anilor, cercetătorii au identificat un tipar: participanții care, la vârsta mijlocie, erau cei mai mulțumiți de relațiile cu prietenii și familia au avut cea mai bună stare de sănătate la 80 de ani.
O viață socială activă ar putea funcționa ca un fel de protecție în fața stresului și a anxietăților cotidiene. Deși oamenii de știință nu au stabilit cu certitudine mecanismul prin care relațiile apropiate produc aceste efecte, rezultatele cercetărilor sugerează că legăturile cu cei din jur pot contribui la o îmbătrânire mai sănătoasă.
David Attenborough a rămas activ și la 100 de ani
Dick Van Dyke nu este singura personalitate care a ajuns la vârsta de 100 de ani păstrându-și interesul pentru activitățile cotidiene. La începutul acestui an, și David Attenborough a împlinit un secol de viață.
Cu ocazia aniversării de 90 de ani, acesta le spunea jurnaliștilor că longevitatea sa se datorează pur și simplu norocului. Explicația ar putea fi adevărată într-o anumită măsură, însă stilul său de viață oferă și alte indicii.
Asemenea lui Van Dyke, Attenborough a rămas activ atât fizic, cât și social, chiar și la vârste înaintate. El continuă să lucreze și a declarat că detestă ideea pensionării, preferând să rămână implicat în proiectele sale.
Cât contează genele și cât depinde de stilul de viață
Unele estimări ale cercetătorilor arată că atingerea vârstei de 90 de ani depinde în proporție de aproximativ 30% de factorii genetici și de 70% de comportamentele care influențează sănătatea. Printre acestea se numără alimentația și activitatea fizică, iar o atitudine pozitivă ar putea fi, la rândul ei, unul dintre elementele care contribuie la longevitate.
Oamenii apropiați pot avea un rol important în păstrarea optimismului. În plus, studiile au indicat că adulții trecuți de 50 de ani care au un scop bine definit în viață tind să aibă o stare de sănătate fizică și mintală mai bună.
Dovezi în această direcție au fost identificate și într-o cercetare amplă realizată în Statele Unite, dedicată persoanelor care au împlinit 100 de ani și familiilor acestora. Studiul a analizat atât centenarii, cât și urmașii lor, pentru a identifica trăsăturile și factorii care ar putea contribui la o viață îndelungată și sănătoasă.
Rezultatele sugerează că urmașii persoanelor care au ajuns la 100 de ani au mai frecvent un scop bine definit în viață decât populația generală. Această caracteristică a fost asociată cu rate mai mici de îmbolnăvire, dizabilitate și declin cognitiv.
În 2018, Paola Sebastiani, coautoare a cercetării și biostatisticiană la Universitatea din Boston, explica de ce îmbătrânirea sănătoasă nu ar trebui evaluată doar prin prisma bolilor:
„Să îmbătrânești frumos nu înseamnă doar să eviți bolile sau să le amâni apariția”, declara aceasta. „Este important să te simți bine cu propria viață, iar acest lucru ar trebui considerat un aspect esențial al îmbătrânirii sănătoase.”
Cum explică Dick Van Dyke secretul unei vieți îndelungate
Dincolo de optimism, actorul vorbește și despre rolul realităților pe care nu le putem controla. Într-o altă carte a sa, intitulată „Keep Moving: And Other Truths About Living Well Longer” („Continuă să te miști: alte adevăruri despre cum să trăiești mai bine și mai mult”), Dick Van Dyke a oferit propria explicație pentru felul în care a ajuns la o vârstă atât de înaintată.
„Bătrânețea ține în parte de realitate, în parte de starea de spirit și în parte de noroc”, scria actorul.
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