1. Castraveţii sunt alimente alcaline, iar roşiile - acidifiante. Când le combinăm se formează săruri, care precipită şi nu pot fi digerate.

2. Castraveţii conţin ascorbinază - o enzima care distruge vitamina C. Este cunoscut faptul că roşiile sunt foarte bogate în vitamina C, aşa că consumând salată din aceste legume, organismul n-o va putea absorbi.

3. Castraveţii combinaţi cu roşiile formează gaze în intestin, deoarece acestea au un proces diferit de digerare.

4. Îngreunează funcţionarea normală a ficatului.