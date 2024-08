Lumina:

Orhideele prefera lumina indirecta si sunt sensibile la expunerea directa la soare. Plaseaza-le intr-un loc luminos, dar ferit de razele directe ale soarelui. O fereastra orientata spre est sau nord este ideala pentru a le oferi lumina necesara fara a le supraexpune. Lumina insuficienta poate duce la o crestere slaba si la lipsa florilor.

Temperatura potrivita:

Majoritatea orhideelor se simt confortabil intr-un mediu cu temperaturi moderate, in jurul a 18-24°C in timpul zilei si cu o usoara scadere in timpul noptii. Evita expunerea la temperaturi extreme si fluctuatii bruste de temperatura, care pot afecta sanatatea plantelor.

Umiditatea si aerisirea:

Orhideele prefera un nivel ridicat de umiditate, dar si o buna aerisire a mediului lor. Asadar, poti sa-ti ajuti orhideele plasandu-le pe o tava cu pietricele umede sau utilizand un umidificator in apropierea lor. De asemenea, asigura-te ca aerisirea camerei este suficienta pentru a preveni stagnarea aerului.

Totodata, poti grupa orhideea cu alte plante pentru a crea un microclimat mai umed.

Uda cu moderatie:

Evita sa uzi orhideele prea des sau sa le lasati in apa statatoare, deoarece radacinile lor sunt sensibile la putrezire. Asteapta ca suprafata amestecului de sol sa se usuce usor intre udari si foloseste apa la temperatura camerei pentru a evita socurile termice. Verifica prin introducerea degetului in substrat pana la o adancime de aproximativ 2 cm.

Foloseste apa la temperatura camerei, demineralizata sau filtrata.

Uda planta prin scufundarea ghiveciului intr-un recipient cu apa timp de aproximativ 10-15 minute.

Lasa excesul de apa sa se scurga bine din ghiveci.

Nu uda orhideea pe frunze, deoarece acest lucru poate favoriza aparitia bolilor fungice

Sursa