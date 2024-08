Aloe Vera, planta sacră

Aloe Vera este o plantă originară din estul Africii, dar este răspândită în toată lumea, fiind una dintre cele mai populare plante. Se cultivă foarte ușor în ghivece și nu necesită îngrijire specială. Are nevoie de apă puțină și un sol bine drenat.

În Feng Shui este considerată sacră, fiind una dintre cele mai puternice plante care luptă împotriva energiilor negative. Este renumită pentru faptul că atrage prosperitatea și energia pozitivă.

În medicină se remarcă în special pentru proprietățile sale vindecătoare asupra arsurilor. Gelul care se scurge din frunzele tăiate este un excelent tratament pentru arsuri, dacă este aplicat local. Acesta este calmant și analgezic și conține o substanță care grăbește vindecarea și refacerea țesuturilor distruse în urma arsurilor.

Gelul pe care-l conține planta este indicat atât în cazul arsurilor din bucătărie, cât și al celor provocate de razele solare. Acesta împiedică apariția bășicilor și previne apariția cicatricilor inestetice.

De asemenea, gelul de aloe vera este recomandat și în cazul altor afecțiuni ale pielii, precum urticaria, acneea. Dar și în cazul înțepăturilor de insecte sau al diverselor ulcerații.

Încă de pe vremea reginei Cleopatra, aloe vera era cunoscută pentru beneficiile sale și era întrebuințată de aceasta în cosmetică. Este un tonic excelent pentru piele, cu acțiune de protecție împotriva razelor ultraviolete.

Conform fitoterapeutului Rosemary Gladstar, această plantă este un laxativ excelent datorită substanței numită aloină, ce se găsește în învelișul exterior al frunzelor. Totodată fitoterapeutul avertizează asupra consumului în exces, deoarece poate avea efecte purgative puternice, provocând crampe și dureri intestinale.

Ce spun fitoterapeuții

Același fitoterapeut avertizează asupra faptului că aloe vera este contraindicată pentru tratamentul infecțiilor cu stafilococi, deoarece îi sigilează pe aceștia, creând un mediu bun pentru dezvoltarea lor.

Conform aceleeași surse, seva sau gelul ce se află în pulpa din frunze este un excelent calmant pentru inflamațiile și iritațiile digestive precum colita sau ulcerul. De asemenea, luat pe cale internă sau aplicat extern ca unguent este ideal pentru durerile provocate de artrită și, nu doar că ajută la calmarea durerii, dar și tratează cauza afecțiunii, scrie Almanah Online.

Iata cum sa cresti aloe vera

Pentru a creste o planta sanatoasa, va va trebui acelasi sol folosit pentru cresterea cactusului. Puteti amesteca 1 parte de fibra de nuca de cocos, 2 parti pamant de flori si 2 parti de piatra ponce. Si mai simplu, se pune 1 parte de nisip si 1 parte de pamant obisnuit.

Chiar daca este recomandat ca aceasta planta sa fie crescuta in casa, supravietuieste destul de bine si afara. Totusi, nu este bine sa o lasati in ploaie niciodata. In lunile reci, planta trebuie sa stea in casa. De altfel, in aceste luni, planta nu necesita sa fie udata atat de des. Se va uda doar atunci cand se vede solul uscat.

Dupa plantare, aloe vera nu se uda timp de 6 luni. Plantele vechi de peste 5 ani sunt cele mai bune, ele aduc cele mai multe beneficii pentru sanatate, scrie sfatnaturist.ro.