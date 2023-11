Pilotul de raliuri Titi Aur a oferit cateva sfaturi de care ar trebui sa tinem cont pentru sofatul pe timp de iarna.

Pilotul spune ca, in primul rand, trebuie sa avem cauciucuri de iarna si sa incercam sa anticipam schimbarea aderentei de pe sosea pentru a putea lua decizii in consecinta.

"In principal, cand vorbim despre mersul cu masina, trebuie sa stim ca, iarna, chiar daca este uscat afara, aderenta este mai mica, pentru ca avem asfaltul rece. Chiar daca avem cauciucuri de iarna, aderenta tot este mai mica decat vara. Desigur, este mai buna decat daca am avea cauciucuri de vara, iarna.

Cand vorbim de carosabil ud, cu zapada, gheata sau polei, aderenta este si mai mica. Insa mai periculos este faptul ca aderenta se schimba. De exemplu, mergem pe un carosabil umed pana la un anumit moment, apoi intram pe gheata sau pe polei (gheata neagra) pentru ca, din diferite motive a scazut temperatura asflatului.

Asta se intampla fie ca am iesit din localitate, unde avem temperatura mai mare decat in afara localitatii, fie ca am trecut dintr-o zona unde a batut soarele si asfaltul este mai cald, intr-o zona unde a fost umbra si asfaltul este mai rece, fie ca am urcat pe un pod unde poate sa fie polei.

Sunt multe motive pe care le putem insira. Astfel aderenta se schimba, de la una buna, la una rea si ne poate pune in pericol.

Stiind unde se schimba starea carosabilului, putem anticipa unde ar putea aparea aderenta mai mica", a explicat Titi Aur.