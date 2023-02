Care sunt cele mai toxice alimente pentru creier! Secretele unui reputat medic neurochirurg

Ajuns la frumoasa vârsta de 81 de ani, Vlad Ciurea continuă să împartă înțelepciune pentru cei care caută să-și mențină trupul și mintea în armonie și într-o stare sănătoasă. Întrebat care sunt cele mai toxice alimente pentru creier, medicul a avut un răspuns tranșant și ferm.

„Toate prăjelile fac rău. Tot ce se face în ulei fierbinte. Dacă ne mai gândim și la cărnăria care vine în valuri, toate acestea fac rău. Și super condimentate, la fel fac rău”, a explicat proferorul Ciurea.

Secretele unui creier sănătos! „El are un avantaj pe care noi nu-l luăm în considerație”

„Dar în schimb, creierul are un avantaj pe care noi nu-l luăm în considerație. Trebuie să-i dăm apă. El înghite foarte multă apă, de aceea eu pledez să se bea doi litri de apă pe zi, nu atât pentru burtică, ci pentru creier. Și apa-i 78% din creier. El plutește, mai mult sau mai puțin, și atunci trebuie să-i dau apă în continuu”, a transmis Vlad Ciurea.

Totodată, în podcast-ul prezentat de Adrian Artene, medicul a vorbit și despre alte două secrete care ajută creierul, făcând referire la nume grele din literatură care obișnuiau să consume des aceste băuturi miraculoase.

„Ceaiul verde este dovedit minunat pentru creier. Altceva! Cafeaua face foarte bine. Nu exces că e vorba de inimă. (...) Dar cafeaua de depinde de persoane. Voltairea bea 40 de cafele zi. Balzac - carafa de cafea fierbinte peste noapte”, a precizat reputatul medic.

Creierul trebuie pus la lucru! „Nu trebuie să fim dependenți de domnul Google”

Rececent, profesorul Vlad Ciurea a atras atenţia asupra pericolului la care este supus creierul dacă nu este antrenat. Acest organ, ca orice fel de organ, dacă nu faci sport, nu alergi un pic, dacă nu faci gimnastică, mușchii se atrofiază, susține cunoscutul neurochirurg.

„Dar noi dacă nu folosim creierul, îl limităm, apăsăm pe un buton și vedem drumul, vedem info despre un travel într-un loc exotic în loc să citim cartea despre Costa Rica (...)

Ca să gândești un anumit lucru trebuie să aprindă niște luminițe, să se adune și să dea un rezultat, doar că noi am uitat să mai gândim, dacă nu gândim, nu memorăm, dacă nu memorăm, am uitat să scriem, am uitat să vorbim, uitați-vă, am uitat să parlamentăm”, a precizat acesta într-o emisiune la Trinitas TV, conform Antena 3.

„Nu trebuie să fim dependenți de domnul ăsta pe care toată lumea îl… parcă ar fi Dumnezeu, și pe care-l cheamă Google”. N-asculți Google, nu este bine”, a concluzionat profesorul.

Vlad Ciurea, celebrul medic neurochirurg, a înființat Departamentul de Cercetare în Neuroștiințe al Spitalului Clinic „Bagdasar-Arseni”, a condus și a fost implicat în aproape 20 proiecte de cercetare naționale și internaționale. În februarie 2022 a devenit membru de onoare al Academiei Române.

Sursă text: Click.ro