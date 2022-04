Iata cateva sfaturi care iti vor fi de mare ajutor:

1. Cartofii curata sticlele - Pentru a curata perfect sticlele, borcanele si carafele pe dinauntru, curatati 2-3 cartofi, taiati-i in cubulete si varati-i in recipientul din sticla pe care vreti sa il curatati. Deasupra turnati otet. Lasati sticlele sa stea asa o zi, scuturati-le bine, scoateti cartofii si otetul, clatiti cu apa fierbinte.

2. Pastrati morcovii fara cozi - Cumparati morcovii fara frunzele verzi. Ele absorb umezeala din radacina carotelor, care devin seci.

3. Pentru ca placinta sa nu se inmoaie - Placinta cu prune, caise sau alte fructe puse deasupra, pe aluat, nu se inmoaie daca printre fructe presarati putin gris.

4. Cateii de usturoi cojiti nu se usuca daca sunt pastrati in untdelemnul pentru salata. In plus, uleiul dobandeste o aroma placuta de usturoi.

5. Pentru ca drojdia de bere sa ramana proaspata - Tinuta la aer, drojdia de bere se innegreste si se usuca. Pentru a ramane la fel de proaspata ca la cumparare, ea trebuie pusa intr-un vas cu faina sau cu sare de bucatarie.

Sursa: Formula AS