A murit o cunoscută cântăreață internațională, câștigătoare de Grammy

Alături de contribuţia sa marcantă în sunetul funk din Miami în anii '70, Wright a avut o prezenţă constantă în topul Billboard R&B în postura de cântăreaţă, parteneră de duet şi voce de acompaniament, cu 20 de single-uri în Top 40 R&B.





În 2007, ea a fost prezentă în topurile R&B şi dance cu piesa ''Baby'', un duet cu cântăreaţa soul Angie Stone.



Născută Bessie Regina Norris la 21 decembrie 1953, Wright şi-a început cariera cântând în grupul gospel al familiei sale, Echoes of Joy, în Miami, la vârsta de doar 2 ani. Grupul a lansat un album în 1956, când ea avea 3 ani.



La 11 ani, Wright a făcut trecerea de la gospel la R&B şi a început să cânte în spectacole de talente locale din Miami. La doar 12 ani a semnat cu Deep City Records.



La 14 ani şi-a lansat primul album de studio, ''My First Time Around'', şi a intrat în Top 40 cu piesa ''Girls Can't Do What the Guys Do''.

Avea doar 17 ani când a lansat cel mai important hit al său, ''Clean Up Woman'', în 1971. Piesa a ajuns pe locul 6 în topul Billboard Hot 100 şi s-a vândut în peste 1 milion de exemplare.



Alte hituri ale artistei includ clasicele R&B ''Let Me Be Your Lovemaker'', ''Shoorah Shoorah'' şi ''Tonight is the Night''.



În timp ce cariera sa a cuprins cinci decenii, Wright a fost activă îndeosebi la sfârşitul anilor '70 şi începutul anilor '80.



În 1974 a câştigat un premiu Grammy datorită melodiei sale cu tente disco ''Where Is the Love?''.





În anii '80, Wright şi-a înfiinţat propria casă de discuri.



În 1988, artista a lansat hitul ''No Pain (No Gain)'', ultima sa piesă cu succes semnificativ în topuri.



Ulterior, a înregistrat albumul ''Mother Wit'', cu care a obţinut discul de aur, fiind pentru prima dată când o cântăreaţă afro-americană reuşeşte această performanţă sub umbrela propriei sale case de discuri.



Wright a fost o inspiraţie pentru numeroşi artişti contemporani, printre aceştia Mary J. Blige, care a inclus ''Clean Up Woman'' în remixul de succes ''Real Love'', sau cântăreaţa britanică Joss Stone, care a interpretat alături de Wright piesa ''The Art of Love and War''.



Betty Wright a coprodus albumul de debut al lui Stone, ''The Soul Sessions'', convingându-i pe veteranii soul din Miami Benny Latimore, Timmy Thomas şi Little Beaver să figureze pe acesta, dar şi pe alţi artişti contemporani, precum Roots şi Angie Stone.



Wright a fost de asemenea compozitoare şi producătoare, cu o contribuţie semnificativă în cariera a numeroşi artişti, inclusiv Stevie Wonder, Jennifer Lopez, Erykah Badu, Bob Marley, Gloria Estefan, Miami Sound Machine, Keyshia Cole, Nas, P. Diddy, David Byrne, Kelly Clarkson şi chiar Alice Cooper.



Artista a avut cinci copii. În 2005, fiul său Patrick a murit împuşcat, la vârsta de 21 de ani.