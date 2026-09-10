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Justitie· 1 min citire
Martor-cheie, așteptat la DNA Iași în dosarul lui Fănel Bogos. Ce informații ar putea dezvălui
Ilie Bolojan și Fănel Bogos
Publicat10 sept. 2026, 07:23
SursăRealitatea PLUS
Un martor-cheie este așteptat astăzi la DNA Iași, în dosarul în care este vizat omul de afaceri Fănel Bogos. Acesta ar putea oferi informații bombă despre întâlnirea dintre afaceristul Fănel Bogos și Ilie Bolojan, despre care procurorii încearcă să afle în ce condiții a avut loc și dacă are vreo legătură cu ancheta privind presupusa mită de 1,5 milioane de euro.
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