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Justitie· 1 min citire

Martor-cheie, așteptat la DNA Iași în dosarul lui Fănel Bogos. Ce informații ar putea dezvălui

Ilie Bolojan și Fănel Bogos

Ilie Bolojan și Fănel Bogos

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 sept. 2026, 07:23
SursăRealitatea PLUS

Un martor-cheie este așteptat astăzi la DNA Iași, în dosarul în care este vizat omul de afaceri Fănel Bogos. Acesta ar putea oferi informații bombă despre întâlnirea dintre afaceristul Fănel Bogos și Ilie Bolojan, despre care procurorii încearcă să afle în ce condiții a avut loc și dacă are vreo legătură cu ancheta privind presupusa mită de 1,5 milioane de euro.

Procurorii vor să afle de la acest martor detalii despre o presupusă întâlnire dintre omul de afaceri Vasluian și Ilie Bolojan. Audirea are loc într-un dosar disjuns, în care apar și alte nume din zona guvernamentală, printre care Cristina Trăilă, deja audiată.

Întâlnirea dintre Bogoș și Bolojan ar fi fost confirmată, dar anchetatorii verifică în ce condiții s-a desfășurat și dacă are legătură cu acuzațiile din dosar. În cauză se vorbește despre o presupusă mită în valoare de 1,5 milioane de euro.

Procurorii pregătesc și verificări pe laptopuri, telefoane și documente ridicate. În plus, nu este exclus ca Ilie Bolojan să fie chemat la audieri. Ancheta continuă, iar toate persoanele menționate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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