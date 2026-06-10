Incident violent pe Calea Victoriei: o femeie a ajuns la spital cu nasul fracturat, după un conflict spontan

Sursă: Realitatea.Net

Un incident violent a avut loc pe Calea Victoriei, în centrul Capitalei, unde o femeie a ajuns la spital cu fractură de piramidă nazală, după ce a fost lovită din greșeală de un trecător implicat într-un conflict spontan cu iubitul ei.

Potrivit martorilor, femeia se afla în mașină împreună cu partenerul ei. Șoferul ar fi claxonat autoturismul din față, moment în care un grup de tineri aflați pe trotuar — fiecare cu câte un pahar de vin în mână — ar fi crezut că semnalul sonor li se adresează.

Unul dintre tineri ar fi aruncat conținutul paharului spre mașină, gest care a provocat un schimb de injurii, iar șoferul a coborât din autoturism, fiind urmat și de prietena sa.

În acel moment, agresorul ar fi încercat să-l lovească pe șofer, dar a nimerit-o pe femeie în zona nasului, provocându-i o fractură ce necesită 12–14 zile de îngrijiri medicale.

Ce spune Poliția

Conform comunicatului Direcției Generale de Poliție a Municipiului București:

09.06.2026 – Secția 1 Poliție a dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului cercetat pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe , prevăzută de art. 193 alin. (1), (2) și alin. (21) lit. c) Cod penal.

10.06.2026 – Procurorul a pus în mișcare acțiunea penală pentru aceeași infracțiune.

În cursul zilei, procurorul de caz a solicitat instanței arest la domiciliu pentru 30 de zile , în perioada 10.06.2026 – 09.07.2026.

În referatul cu propunerea de arest la domiciliu se arată că incidentul a avut loc pe 30.05.2026, ora 23:15 , pe trotuarul de pe Calea Victoriei, Sector 1.

Poliția subliniază că toate aceste activități procedurale se desfășoară cu respectarea prezumției de nevinovăție .