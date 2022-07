„Ce fel de Justitie este cea in care unii, sunt eliberati legal din inchisoare ca urmare a respectarii de catre judecatori a deciziei CCR (cea privind prescriptia), in timp ce eu am fost bagata ilegal in inchisoare, ca urmare a incalcarii de catre anumiti judecatori a deciziei CCR (cea privind ilegalitatea compunerii completului de judecata)? O incalcare brutala si abuziva care face ca eu sa stau arestata ilegal deja de 300 de zile si din cauza careia nu imi pot vedea copilul de mai bine de 3 luni”, a transmis Elena Udrea.



În cursul zilei de 8 iulie, judecătorii de la Tribunalul București au decis suspendarea executării condamnării la 5 ani de închisoare în cazul lui Bogdan Olteanu.

Este vorba despre dosarul mitei de 1 milion de euro de la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu.