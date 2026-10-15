Zelenski anunță reluarea atacurilor asupra rafinăriilor rusești: ”Interdicţia este ridicată. S-a terminat”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 15 oct. 2026, 19:00

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi reluarea atacurilor asupra rafinăriilor din Rusia, sfidând armistițiul energetic anunțat de președintele american Donald Trump. Totodată, liderul de la Kiev a cerut Statelor Unite să nu se alieze cu ”agresorul”, relatează AFP.

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