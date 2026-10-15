Zelenski anunță reluarea atacurilor asupra rafinăriilor rusești: ”Interdicţia este ridicată. S-a terminat”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi reluarea atacurilor asupra rafinăriilor din Rusia, sfidând armistițiul energetic anunțat de președintele american Donald Trump. Totodată, liderul de la Kiev a cerut Statelor Unite să nu se alieze cu ”agresorul”, relatează AFP.
Zelenski anunță reluarea atacurilor asupra rafinăriilor rusești
Anunțul lui Volodimir Zelenski a venit la o zi după intensificarea tensiunilor dintre Washington și Kiev. Autoritățile ucrainene și-au exprimat îngrijorarea cu privire la o posibilă continuare a sprijinului american pentru Rusia sau chiar la acordarea unui ajutor de către Statele Unite Moscovei.
Kievul a criticat atât faptul că aliații săi nu l-au avertizat cu privire la atacurile rusești iminente din ultimele zile, cât și restricțiile privind utilizarea serviciilor de comunicații prin satelit ale companiei SpaceX, deținută de Elon Musk, esențiale pentru armata ucraineană.
Ucraina a transmis că a respectat, în ultimele zile, o ”pauză” în atacurile asupra rafinăriilor rusești, după ce Donald Trump a anunțat unilateral, duminică, un armistițiu energetic.
La rândul său, Rusia a menționat joi că o rafinărie din Riazan, situată la aproximativ 200 de kilometri sud-est de Moscova, a fost cuprinsă de flăcări în urma unui ”atac masiv” cu drone și rachete ucrainene.
Mai mult, Kremlinul a acuzat Kievul că subminează eforturile de mediere ale Statelor Unite.
De asemenea, președintele american a acuzat în repetate rânduri Ucraina, în mod public, că atacă instalațiile energetice din Rusia, susținând că aceste acțiuni agravează penuria mondială de carburant și contribuie la creșterea prețurilor.
În schimb, Kievul susține că urmărește să reducă veniturile Rusiei din hidrocarburi, care îi permit Kremlinului să finanțeze invazia Ucrainei. În ultimii ani, numeroase rafinării și depozite de petrol au fost atacate, provocând penurii de carburant în Rusia.
Președintele Ucrainei cere rachete Patriot pentru a opri atacurile
Volodimir Zelenski a dat asigurări că nu va accepta să oprească aceste atacuri decât dacă Statele Unite furnizează Ucrainei rachete interceptoare de tip Patriot, în contextul în care Kievul se confruntă cu o lipsă de sisteme antiaeriene pentru a contracara atacurile rusești.
Mesajul liderului de la Kiev reprezintă o sfidare a anunțului-surpriză privind armistițiul energetic făcut de Donald Trump, în condițiile în care niciuna dintre cele două țări nu a confirmat că a negociat acest acord.
După anunțul președintelui american, Rusia a lovit în mai multe rânduri centrale electrice din Ucraina și a acuzat Kievul că a încercat să atace rafinării din regiunile rusești Saratov și Riazan.
Autoritățile ucrainene au dezmințit însă aceste acuzații.