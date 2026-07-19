Zelenski anunță lovituri „justificate și precise” asupra infrastructurii petroliere din Rusia: 3 depozite și 3 din Marea Neagră au fost lovite -VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 14:51

Președintele Volodimir Zelenski afirmă că Ucraina a răspuns „justificat și precis” atacurilor rusești, anunțând lovirea a trei depozite de combustibil din regiunea Stavropol și a trei petroliere din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Neagră.

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