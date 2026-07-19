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Zelenski anunță lovituri „justificate și precise” asupra infrastructurii petroliere din Rusia: 3 depozite și 3 din Marea Neagră au fost lovite -VIDEO

Atac ucrainean lângă Moscova

Atac ucrainean lângă Moscova

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 14:51

Președintele Volodimir Zelenski afirmă că Ucraina a răspuns „justificat și precis” atacurilor rusești, anunțând lovirea a trei depozite de combustibil din regiunea Stavropol și a trei petroliere din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Neagră.

Intr-o postare pe rețelele de socializare, liderul ucrainean spune că sancțiunile și loviturile cu rază lungă au vizat „ținte desemnate care finanțează agresiunea Rusiei”.

Continuăm să răspundem loviturilor rusești într-un mod pe deplin justificat și precis. Astăzi, sancțiunile cu rază lungă ale Ucrainei au atins ținte desemnate care susțin și finanțează agresiunea Rusiei.


Zelenski a precizat că unități ale Serviciului de Securitate al Ucrainei (SSU) au lovit simultan trei depozite de petrol din regiunea Stavropol, iar unități ale Forțelor Armate au vizat o altă instalație de combustibil din aceeași zonă.

Unități ale SSU au lovit trei depozite de petrol din regiunea Stavropol, iar unități ale Forțelor Armate au lovit o altă facilitate de combustibil din aceeași regiune.

Președintele a confirmat și lovirea a trei petroliere din flota paralelă a Rusiei.

Lovituri directe au fost înregistrate asupra a trei petroliere din flota paralelă (‘shadow fleet’) a Rusiei, în Marea Neagră.

Zelenski a mulțumit unităților implicate și a transmis că Rusia trebuie să înțeleagă că războiul trebuie să se încheie.

Mulțumesc fiecărei unități care ajută la răspândirea în Rusia a realizării că acest război trebuie să se încheie. Glorie Ucrainei!

Loviturile asupra infrastructurii petroliere rusești au devenit o componentă centrală a strategiei ucrainene de a limita capacitatea Moscovei de a finanța și alimenta operațiunile militare. Regiunea Stavropol, aflată în sudul Rusiei, găzduiește facilități petroliere importante.

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