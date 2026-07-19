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Extern· 1 min citire
Liderul suprem al Iranului, atac virulent la adresa lui Donald Trump, după escaladarea conflictului
Donald Trump și Mojtaba Khamanei (profimedia)
Publicat19 iul. 2026, 08:15
Actualizat19 iul. 2026, 08:17
Iranul acuză din nou Statele Unite de încălcarea repetată a angajamentelor bilaterale. Liderul suprem Mojtaba Khamenei a transmis că aceste schimbări de poziție ar demonstra că „semnătura lui Donald Trump este complet lipsită de valoare”.
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