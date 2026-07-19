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Liderul suprem al Iranului, atac virulent la adresa lui Donald Trump, după escaladarea conflictului

Donald Trump și Mojtaba Khamanei (profimedia)

Donald Trump și Mojtaba Khamanei (profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iul. 2026, 08:15
Actualizat19 iul. 2026, 08:17

Iranul acuză din nou Statele Unite de încălcarea repetată a angajamentelor bilaterale. Liderul suprem Mojtaba Khamenei a transmis că aceste schimbări de poziție ar demonstra că „semnătura lui Donald Trump este complet lipsită de valoare”.

Liderul suprem Mojtaba Khamenei a transmis sâmbătă, într-o declarație scrisă, că breșele Washingtonului în memorandumul semnat de președinții Iranului și SUA demonstrează că „semnătura lui Donald Trump este complet lipsită de credibilitate și valoare”, potrivit Reuters.

Afirmația vine într-un moment de tensiune maximă, după ce acordul de încetare a focului s-a prăbușit săptămâna trecută, iar Washingtonul și Teheranul au schimbat lovituri militare, alimentând temerile privind o posibilă revenire la un conflict deschis.

Declarația lui Khamenei, publicată pe fondul escaladării rapide, marchează una dintre cele mai dure poziții oficiale ale Teheranului față de administrația americană în ultimele luni.

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