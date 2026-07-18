Țara care a decis sa pună crocodili în jurul închisorilor, ca să descurajeze tentativele de evadare

Israelul a făcut un pas care deschide calea unui plan fără precedent privind securitatea penitenciarelor. Autoritățile au modificat statutul legal al crocodililor de Nil, astfel încât reptilele să poată fi folosite în scopuri de securitate, inclusiv pentru descurajarea tentativelor de evadare din închisori.
Decizia este considerată o victorie pentru ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, care susține de mai mult timp ideea amplasării crocodililor în jurul unor penitenciare în care sunt deținuți palestinieni.
Crocodilii nu mai sunt considerați doar animale sălbatice
Noua reglementare, semnată de ministrul Protecției Mediului, Idit Silman, schimbă încadrarea juridică a crocodililor de Nil. Aceștia nu mai sunt tratați exclusiv ca animale sălbatice, ci intră într-o categorie care permite creșterea și deținerea lor de către instituții ale statului pentru motive de securitate.
Până acum, crocodilii puteau fi ținuți doar în grădini zoologice sau rezervații naturale. Modificarea legislativă permite însă transferarea lor către structuri de securitate, inclusiv către administrația penitenciarelor.
Regulamentul prevede că reptilele pot fi crescute doar în condiții stricte, astfel încât să nu poată ajunge în mediul natural, iar utilizarea lor trebuie justificată prin necesități de securitate, scrie TRT World.
Ben Gvir salută decizia
Ministrul Itamar Ben Gvir a reacționat imediat după adoptarea noilor reguli, publicând pe Facebook o imagine generată cu inteligență artificială în care apare ținând un crocodil în lesă.
Mesajul transmis a fost unul provocator.
„Te gândești să evadezi? Mai gândește-te o dată.”
În descrierea imaginii, Ben Gvir a scris că el și ministrul Mediului colaborează pentru a înconjura închisorile cu crocodili.
Planul vizează închisoarea Ketziot
Presa israeliană scrie că primul penitenciar unde ar putea fi testată această măsură este Ketziot, din sudul Israelului.
În această închisoare sunt deținuți numeroși palestinieni arestați după atacurile din 7 octombrie 2023.
Potrivit informațiilor apărute în presa locală, Ben Gvir intenționează ca reptilele să fie amplasate în jurul penitenciarului pentru a face aproape imposibile tentativele de evadare.
Ideea a fost ironizată la început
Când ministrul a prezentat pentru prima dată proiectul, anul trecut, propunerea a fost primită cu scepticism.
Canalul israelian Channel 13 a relatat că mai mulți ofițeri ai Serviciului Penitenciar au ironizat inițiativa, iar Autoritatea pentru Natură și Parcuri s-a opus, invocând faptul că legea nu permitea folosirea crocodililor în astfel de scopuri.
Între timp însă, modificarea statutului juridic al reptilelor a eliminat principalul obstacol legal.
Au fost analizate inclusiv costurile
Potrivit publicației Maariv, reprezentanți ai administrației penitenciarelor au vizitat la începutul acestui an ferma de crocodili de la Hamat Gader pentru a analiza posibilitatea utilizării acestor animale.
Surse citate de presa israeliană susțin că au fost luate în calcul exemplare mai tinere, estimate la aproximativ 8.000 de dolari fiecare, în locul crocodililor adulți, care ar costa în jur de 20.000 de dolari.
Aceleași surse afirmă că exemplarele mai mici sunt considerate suficient de periculoase pentru a îndeplini rolul de descurajare și s-ar adapta mai ușor într-un astfel de sistem de securitate.
Critici privind legalitatea deciziei
Schimbarea legislativă nu a fost lipsită de controverse.
Potrivit presei israeliene, consilierii juridici ai Ministerului Protecției Mediului au avertizat că ministrul Idit Silman nu ar avea competența de a decide unilateral schimbarea statutului crocodililor și de a crea astfel cadrul legal pentru folosirea lor în penitenciare.
De asemenea, presa locală susține că Ben Gvir și Silman s-au întâlnit anterior cu reprezentanții Autorității pentru Natură și Parcuri pentru a-i convinge să accepte proiectul.
Dacă planul va fi pus în aplicare, Israelul ar deveni unul dintre puținele state din lume care folosesc animale sălbatice ca element al sistemului de securitate penitenciară.