Țara care a decis sa pună crocodili în jurul închisorilor, ca să descurajeze tentativele de evadare

Publicat 18 iul. 2026, 22:29 Sursă TRT World

Israelul a făcut un pas care deschide calea unui plan fără precedent privind securitatea penitenciarelor. Autoritățile au modificat statutul legal al crocodililor de Nil, astfel încât reptilele să poată fi folosite în scopuri de securitate, inclusiv pentru descurajarea tentativelor de evadare din închisori.

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