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Extern· 1 min citire
Iranul rupe înțelegerea cu SUA și acuză Washingtonul că și-a încălcat propriile angajamente
Foto: Profimedia
Publicat18 iul. 2026, 20:46
SursăAgerpres
Guvernul iranian a anunțat sâmbătă că acordul-cadru convenit cu Statele Unite nu mai este valabil, acuzând Washingtonul că și-a încălcat obligațiile asumate prin declarația de intenție de la Islamabad.
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