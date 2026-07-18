Iranul rupe înțelegerea cu SUA și acuză Washingtonul că și-a încălcat propriile angajamente

Publicat 18 iul. 2026, 20:46 Sursă Agerpres

Guvernul iranian a anunțat sâmbătă că acordul-cadru convenit cu Statele Unite nu mai este valabil, acuzând Washingtonul că și-a încălcat obligațiile asumate prin declarația de intenție de la Islamabad.

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