Iranul a ucis doi militari americani într-un atac asupra unei baze din Iordania

Publicat 18 iul. 2026, 22:18 Sursă Agerpres

Doi militari americani au fost uciși în Iordania, fiind pentru prima dată de la cea mai recentă escaladare a conflictului cu Iranul când membri ai armatei SUA își pierd viața, a anunțat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), relatează AFP, dpa și Anadolu.

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