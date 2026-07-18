Iranul a ucis doi militari americani într-un atac asupra unei baze din Iordania

Doi militari americani au fost uciși în Iordania, fiind pentru prima dată de la cea mai recentă escaladare a conflictului cu Iranul când membri ai armatei SUA își pierd viața, a anunțat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), relatează AFP, dpa și Anadolu.
Într-o postare publicată pe platforma X, CENTCOM a confirmat decesul celor doi militari în urma atacurilor iraniene asupra pozițiilor americane din Iordania.
'Pe 17 iulie, doi militari americani aflați în Iordania au fost uciși în luptă, în timp ce Comandamentul Central al SUA și forțele aliate se apărau împotriva atacurilor cu rachete balistice și drone iraniene', a detaliat comandamentul într-un comunicat publicat pe X, adăugând că un militar rămâne dispărut în luptă.
Potrivit CENTCOM, alți patru militari americani evacuați la spitale din Iordania au fost externați, iar personalul care a suferit răni ușoare și-a reluat activitatea.
Din respect pentru familii, identitatea militarilor decedați nu va fi făcută publică înainte ca rudele apropiate să fie notificate oficial, a precizat comandamentul american.
Cea mai importantă bază militară americană din Iordania este situată la Azraq, la circa 100 de kilometri nord-est de Amman. CENTCOM nu a precizat locul exact în care s-au înregistrat victimele.
Conform datelor publicate vineri de Sistemul de Analiză a Victimelor din Domeniul Apărării (Defense Casualty Analysis System), un site web afiliat Departamentului Apărării al SUA, până la data de 17 iulie, un număr total de 14 militari americani și-au pierdut viața, iar 427 au fost răniți în cadrul operațiunilor militare împotriva Iranului, consemnează Xinhua.
SUA au bombardat Iranul pentru a șaptea noapte consecutivă vineri spre sâmbătă iat Teheranul a ripostat din nou lovind ținte în Iordania, Kuweit și Bahrein și amenințând că va trece la o 'ofensivă totală'.
Guvernul iranian a anunțat sâmbătă că acordul-cadru convenit cu Statele Unite nu mai este valabil, acuzând Washingtonul că și-a încălcat obligațiile asumate prin memorandumul de înțelegere semnat de președinții celor două țări la 17 iunie la Islamabad pentru încetarea ostilităților.