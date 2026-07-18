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Extern· 2 min citire
Botswana acuză Rusia că îi păcălește pe cetățeni să se înroleze în armata Kremlinului și îi trimite pe frontul din Ucraina
Foto: Profimedia
Publicat18 iul. 2026, 20:00
SursăAgerpres
Guvernul din Botswana a avertizat sâmbătă că un număr 'alarmant' de cetățeni ai țării sunt atrași prin metode înșelătoare în Rusia și apoi obligați să lupte în războiul împotriva Ucrainei, transmite France Presse.
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