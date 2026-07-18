Ungaria a rămas oficial fără președinte. Tamas Sulyok nu a avut încotro și și-a semnat propria revocare

Ungaria traversează un moment fără precedent pe scena politică, după ce președintele Tamas Sulyok a promulgat chiar legea care îi pune capăt mandatului. Amendamentul constituțional, adoptat de Parlament la inițiativa partidului de guvernământ Tisza, condus de premierul Peter Magyar, intră imediat în vigoare și deschide un nou capitol în restructurarea instituțiilor statului.
Sulyok susține că nu avea posibilitatea legală de a bloca actul normativ, însă avertizează că decizia creează un precedent cu efecte asupra statului de drept și asupra independenței funcției prezidențiale.
Tamas Sulyok și-a promulgat propria revocare
Amendamentul constituțional adoptat de Parlament prevede încetarea mandatului lui Tamas Sulyok, motivând măsura prin „pierderea gravă a încrederii” societății în șeful statului.
Președintele fusese ales la începutul anului 2024 cu sprijinul majorității parlamentare controlate atunci de partidul Fidesz, formațiunea fostului premier Viktor Orbán.
Într-un comunicat transmis după promulgare, Sulyok a explicat că a fost obligat să semneze legea deoarece aceasta respecta procedurile constituționale.
Totodată, fostul judecător al Curții Constituționale și-a exprimat dezacordul față de modificarea adoptată.
„Acest amendament marchează un moment de cotitură în democrația constituțională a Ungariei”, a declarat Tamas Sulyok.
El a avertizat că revocarea unor titulari ai funcțiilor publice printr-un asemenea mecanism creează „un precedent negativ” și provoacă „o rană profundă valorilor constituționale ale democrației, separării puterilor și statului de drept”.
Peter Magyar continuă reorganizarea instituțiilor
Revocarea președintelui face parte din programul de reforme anunțat de premierul Peter Magyar după victoria partidului Tisza la alegerile parlamentare din luna aprilie.
Șeful Guvernului susține că a primit un mandat clar din partea alegătorilor pentru a elimina influența structurilor instituționale rămase după cei 15 ani în care Viktor Orbán și partidul Fidesz au dominat politica ungară.
Noua majoritate parlamentară de două treimi continuă astfel procesul de restructurare a instituțiilor considerate apropiate fostei puteri.
Parlamentul va desemna un nou șef al statului
Potrivit amendamentului constituțional, Parlamentul va numi un nou președinte al Ungariei.
Viitorul șef al statului va exercita funcția până la intrarea în vigoare a unei noi Constituții sau pentru un mandat de cel mult cinci ani, conform prevederilor adoptate de legislativ.
Decizia reprezintă una dintre cele mai importante schimbări instituționale din Ungaria din ultimii ani și marchează continuarea reformelor inițiate de noul Executiv condus de Peter Magyar.