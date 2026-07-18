Ungaria a rămas oficial fără președinte. Tamas Sulyok nu a avut încotro și și-a semnat propria revocare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 23:10

Ungaria traversează un moment fără precedent pe scena politică, după ce președintele Tamas Sulyok a promulgat chiar legea care îi pune capăt mandatului. Amendamentul constituțional, adoptat de Parlament la inițiativa partidului de guvernământ Tisza, condus de premierul Peter Magyar, intră imediat în vigoare și deschide un nou capitol în restructurarea instituțiilor statului.

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