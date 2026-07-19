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Atac devastator asupra Kievului: rachete balistice rusești au provocat distrugeri masive și cel puțin un mort - VIDEO

Imagini cu distrugerile din Kiev

Imagini cu distrugerile din Kiev

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iul. 2026, 09:02
Actualizat19 iul. 2026, 09:12

Un atac masiv cu rachete balistice a zguduit Kievul în noaptea de 19 iulie, provocând distrugeri extinse în mai multe cartiere ale capitalei ucrainene. Autoritățile confirmă că cel puțin o persoană a murit, iar 13 au fost rănite. Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional.

Seria de explozii a început în jurul orei 1:30, iar în decurs de o oră au fost raportate zeci de rachete, inclusiv rachete balistice și hipersonice Zircon, potrivit Kyiv Independent.

Printre obiectivele lovite se numără un cămin, care a fost cuprins de flăcări, un supermarket și un bloc din apropiere.

Mașini distruse, ferestre sparte și incendii multiple au fost raportate în mai multe zone ale orașului, în timp ce pompierii au lucrat ore întregi pentru a limita pagubele.

Foto: Olena Zashko/The Kyiv Independent

Atacul este unul dintre cele mai puternice asupra Kievului din ultimele luni și vine pe fondul intensificării bombardamentelor rusești asupra infrastructurii urbane. Autoritățile avertizează că numărul victimelor ar putea crește pe măsură ce operațiunile de căutare continuă.

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