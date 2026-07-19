Atac devastator asupra Kievului: rachete balistice rusești au provocat distrugeri masive și cel puțin un mort - VIDEO

Publicat 19 iul. 2026, 09:02 Actualizat 19 iul. 2026, 09:12

Un atac masiv cu rachete balistice a zguduit Kievul în noaptea de 19 iulie, provocând distrugeri extinse în mai multe cartiere ale capitalei ucrainene. Autoritățile confirmă că cel puțin o persoană a murit, iar 13 au fost rănite. Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional.

Distribuie articolul