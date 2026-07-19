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Cutremur puternic în Peru. O persoană a murit, iar mai multe clădiri au fost distruse

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 12:16

Un cutremur puternic s-a produs sâmbătă seara în sud-vestul statului Peru, provocând moartea a cel puțin unei persoane și rănirea altor câteva, potrivit agenției germane de presă dpa.

Ce magnitudine a avut seismul

Institutul de geofizică din Peru (IGP) a estimat magnitudinea la 5,1, în timp ce Institutul de geofizică al SUA (USGS) a indicat o magnitudine de 5,5.

Seismul a avut loc în jurul orei 21:24 (02:24 GMT), la o adâncime de 24 de kilometri, la sud de orașul Chupaca, în provincia cu același nume din regiunea Junin.

Primele informații din presă indicau prăbușirea mai multor clădiri în zona afectată, fiind raportat cel puțin un deces și mai multe persoane rănite.

Un alt cutremur s-a produs la doar câteva minute distanță

Agenția EFE a consemnat că IGP a raportat ulterior că un alt seism, cu magnitudinea de 3,7, a fost resimțit 17 minute mai târziu, la ora 21:41, ora locală (02:41 GMT, duminică), epicentrul acestuia fiind localizat tot în apropiere de Chupaca, la o adâncime de 18 kilometri.

Potrivit Centrului național de operațiuni de urgență citat de EFE, în urma celor două seisme nu s-au înregistrat 'victime sau pierderi de vieți omenești'.

Țara andină este frecvent afectată de cutremure din cauza convergenței mai multor plăci tectonice. Peru, alături de Chile și Ecuador, este situat pe Cercul de Foc al Pacificului, cea mai activă zonă seismică de pe Pământ.

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