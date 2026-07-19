Cutremur puternic în Peru. O persoană a murit, iar mai multe clădiri au fost distruse

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 12:16

Un cutremur puternic s-a produs sâmbătă seara în sud-vestul statului Peru, provocând moartea a cel puțin unei persoane și rănirea altor câteva, potrivit agenției germane de presă dpa.

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