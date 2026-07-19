Preşedintele Libanului, vizită oficială la Casa Albă. Îi va cere lui Trump sprijinul pentru retragerea trupelor israeliene şi dezarmarea Hezbollah

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 11:05

Președintele Libanului, Joseph Aoun, va efectua marți o vizită oficială la Casa Albă, unde îi va prezenta președintelui american Donald Trump un plan care vizează dezarmarea grupării șiite Hezbollah și retragerea trupelor israeliene din sudul țării sale, relatează Reuters.

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