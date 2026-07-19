Feribot cu 116 persoane la bord, scufundat în largul Guyanei. Operațiune amplă de salvare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 13:32

Un feribot cu 116 persoane la bord s-a scufundat sâmbătă noapte în largul coastelor Guyanei, iar autoritățile au anunțat că opt pasageri au fost salvați până în prezent, potrivit BBC.

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