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Decizia de a testa testosteronul militarilor americani stârnește controverse. Experții combat teoriile lui Pete Hegseth

Pete Hegseth, la un antrenament militar (Profimedia)

Pete Hegseth, la un antrenament militar (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 07:53

Decizia secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, de a introduce o testare anuală a nivelului de testosteron pentru militarii activi şi rezerviştii trecuți de 30 de ani stârnește un val de controverse. Mai mulţi specialişti afirmând că nu există o bază științifică pentru o astfel de măsură de evaluare a capacității de luptă.

Pete Hegseth, secretarul de stat al Apărării, susţine că măsura va contribui la creşterea rezistenţei fizice, a performanţei şi a pregătirii de luptă a militarilor, însă decizia privind tratamentul rămâne voluntară şi va fi luată împreună cu medicii, scrie Reuters.

Cu toate acestea, cinci dintre cei şase experţi în sănătatea bărbaţilor consultaţi de agenție au declarat că nu înţeleg justificarea unei testări de rutină pentru toţi militarii trecuţi de 30 de ani şi avertizează că aceasta ar putea duce la tratamente inutile sau chiar dăunătoare.

Medicii subliniază că nivelul testosteronului scade în mod natural odată cu înaintarea în vârstă, aproximativ după 30-40 de ani, însă procesul diferă de la o persoană la alta şi tocmmai din acest motiv nu justifică testarea sistematică a întregului corp militar.


Secretarul Apărării a explicat că unul dintre obiectivele programului este depistarea aşa-numitului ”Operator Syndrome”, un sindrom descris la militarii din forţele speciale, care poate include deficit de testosteron, traumatisme cerebrale, tulburări hormonale şi metabolice, probleme de somn şi alte afecţiuni.

Unii experţi consideră însă că acest sindrom este specific militarilor expuşi unor condiţii extreme de luptă şi nu poate fi extrapolat întregului personal militar.

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