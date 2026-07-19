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Extern· 1 min citire
Decizia de a testa testosteronul militarilor americani stârnește controverse. Experții combat teoriile lui Pete Hegseth
Pete Hegseth, la un antrenament militar (Profimedia)
Decizia secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, de a introduce o testare anuală a nivelului de testosteron pentru militarii activi şi rezerviştii trecuți de 30 de ani stârnește un val de controverse. Mai mulţi specialişti afirmând că nu există o bază științifică pentru o astfel de măsură de evaluare a capacității de luptă.
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