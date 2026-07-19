SUA a lansat noi atacuri aeriene împotriva Iranului, după uciderii a doi militari americani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 07:10

Statele Unite au declanșat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, o nouă serie de bombardamente asupra unor ținte iraniene, măsură anunțată ca răspuns la moartea a doi militari americani și dispariția unui al treilea în atacurile atribuite Iranului în Iordania.

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